Помпео сообщил Лаврову о своей непричастности к лишению россиян виз США

Ни госсекретарь США Майк Помпео, ни президент страны Дональд Трамп не имеют отношения к отказу в выдаче виз членам российской делегации. Об этом, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявил с ним в разговоре Майк Помпео.

Лавров отметил, что во время встречи затронул «возмутительную ситуацию отказа выдать визы значительной части делегации». «У меня нет ни малейших сомнений, что ни госсекретарь, ни президент Трамп не имеют к этому ни малейшего отношения, что мне Помпео и подтвердил», — заявил Лавров, передает корреспондент РБК.

Однако, по словам российского министра, такие эксцессы происходят из-за «общей атмосферы», виновником которой являет Вашингтон. «Конечно, чиновник, которому надо ответить на выдачу визы, подумает: да ну его, я лучше перестрахуюсь», — сказал российский министр.

Лавров добавил, что на встрече стороны обсудили также «стратегическую стабильность и конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Сирию, Ливию и Афганистан». «Говорили и о проблеме Северо-Восточной Азии в контексте ядерной проблемы. Говорили о двусторонних делах, в том числе в развитие бесед, которые состоялись между президентами: в Осаке и в июле состоялся еще телефонный разговор», — сказал Лавров. Он добавил, что «звучали предложения создавать дополнительные контакты общения».

27 сентября состоялась встреча Лаврова и Помпео на полях Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Она стартовала 24 сентября, и тогда перед вылетом российской делегации стало известно, что десяти россиянам отказали в визе США, в том числе главе комитета Совета Федерации по международным делам Константину Косачеву, главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и ряду сотрудников МИДа. Позже постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что США не выдали визы представителям еще одной российской делегации — участнице конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Не получил визу и руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.