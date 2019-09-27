Лавров в ООН предостерег от «приватизации» международных организаций

В своей речи на 74-й Генассамблее ООН Сергей Лавров заявил о том, что Запад стремится пересмотреть нормы международного права. Большая часть его речи была посвящена критике США. Невыдачу виз российской делегации он не упомянул

Сергей Лавров (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

В международных организациях западные страны вместо «равноправной коллективной работы» начинают создавать «закрытые форматы», которые нелегитимны. Об этом с трибуны ООН заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

По его словам, подходы, которые согласованы в таком «узком кругу «избранных», потом «объявляются международными договоренностями». «Это сопровождается попытками «приватизировать» секретариаты международных организаций и использовать их для проталкивания неконсенсусных идей в обход универсальных механизмов», — сказал Лавров во время выступления.

События, которые начались после окончания холодной войны, по мнению Лаврова, не позволили «раскрыться колоссальному созидательному потенциалу», который был заложен при основании Организации Объединенных Наций, добавил он.

По его словам, теперь «приходится признать»: несмотря на то что удалось благодаря ООН предотвратить третью мировую войну, конфликтов и вражды на планете не убавилось» и появились новые вызовы. Причиной этому стало «нежелание стран, объявивших себя победителями в холодной войне, считаться с законными интересами всех остальных государств», считает министр.

В качестве примеров «атаки на международное право» он несколько раз упоминал политику США. Например, несоблюдение Вашингтоном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). «США взяли жесткую линию на развал резолюций ООН, — сказал он. — Предлагают дождаться «сделки века», а тем временем приняли односторонние решения по Иерусалиму и Голанам».