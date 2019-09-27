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Политика ,  
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Лавров в ООН предостерег от «приватизации» международных организаций
В своей речи на 74-й Генассамблее ООН Сергей Лавров заявил о том, что Запад стремится пересмотреть нормы международного права. Большая часть его речи была посвящена критике США. Невыдачу виз российской делегации он не упомянул
Сергей Лавров (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

В международных организациях западные страны вместо «равноправной коллективной работы» начинают создавать «закрытые форматы», которые нелегитимны. Об этом с трибуны ООН заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

По его словам, подходы, которые согласованы в таком «узком кругу «избранных», потом «объявляются международными договоренностями». «Это сопровождается попытками «приватизировать» секретариаты международных организаций и использовать их для проталкивания неконсенсусных идей в обход универсальных механизмов», — сказал Лавров во время выступления.

События, которые начались после окончания холодной войны, по мнению Лаврова, не позволили «раскрыться колоссальному созидательному потенциалу», который был заложен при основании Организации Объединенных Наций, добавил он.

По его словам, теперь «приходится признать»: несмотря на то что удалось благодаря ООН предотвратить третью мировую войну, конфликтов и вражды на планете не убавилось» и появились новые вызовы. Причиной этому стало «нежелание стран, объявивших себя победителями в холодной войне, считаться с законными интересами всех остальных государств», считает министр.

В качестве примеров «атаки на международное право» он несколько раз упоминал политику США. Например, несоблюдение Вашингтоном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). «США взяли жесткую линию на развал резолюций ООН, — сказал он. — Предлагают дождаться «сделки века», а тем временем приняли односторонние решения по Иерусалиму и Голанам».

Лавров также упомянул о том, что разрушается мировая архитектура безопасности — из-за политики НАТО. По его словам, огромный ущерб глобальной системе стратегической стабильности нанесен в результате действий США, которые вышли из договора по ПРО, разрушили договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), а теперь ставят под вопрос судьбу Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), отказываются ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), а в своих доктринальных документах понизили порог применения ядерного оружия.

После министр упомянул предложения президента России Владимира Путина установить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. «Реакция США и их союзников пока не обнадеживает», — отметил он.

Кроме того, министр призвал всех поддержать инициативу Москвы принять на высшем уровне заявление о недопустимости ядерной войны, в которой «по определению не может быть победителей».

Автор: Александр Атасунцев
Теги: ООН, Сергей Лавров, Генассамблея ООН
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