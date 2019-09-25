Лавров заявил о готовности Зеленского урегулировать конфликт в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел с президентом Украины Владимиром Зеленским беседу, в ходе которой обе стороны выразили свою заинтересованность в урегулировании конфликта в Донбассе в соответствии с минскими соглашениями. Об этом рассказал журналистам глава МИД России, передает корреспондент РБК.

«С обеих сторон была выражена заинтересованность решать конфликт в соответствии с минскими договоренностями. Президент Украины это сказал. Я слышал противоречивые заявления его советников о том, что закона об особом статусе никогда не будет. Но я предпочитаю исходить из того, что сказал мне президент Украины», — сказал Лавров.

25 сентября, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, Зеленский обвинил Россию в агрессии против Украины.

17 сентября лидеры стран «нормандского формата» — России, Украины, Германии и Франции — должны были провести саммит, посвященный урегулированию конфликта на востоке Украины. Однако саммит не состоялся, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что причиной этого стало то, что Россия «по техническим причинам не смогла принять участия». Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представители России, Украины, Германии и Франции обсуждают вопрос о подписании «формулы Штайнмайера» которая обязывает Украину принять закон об особом статусе Донбасса.