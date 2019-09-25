В Думе предложили запретить грин-карты из-за невыдачи виз делегации ООН

Отмена лотереи грин-карт США в России может стать ответом Москвы на отказ США выдать американские визы 10 членам российской делегации, намеревавшимся участвовать в заседании Генассамблеи ООН. Об этом заявил зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа в интервью «Известиям».

По словам депутата, «столь вопиющий дипломатический укол со стороны США» не должен оставаться не замеченным.

«Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт (документ, дающий иностранцам право на проживание и трудоустройство в США. — РБК), которые Соединенные Штаты проводят исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии». Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание», — заявил он.

По его словам, Россия может ограничить доступ к сайту, где регистрируются желающие получить грин-карту, а также затруднить работу компаний, которые помогают в оформлении документов для участия в розыгрыше.

По словам зампреда комитета по международным делам Госдумы Натальи Поклонской, Госдума будет обсуждать «все варианты» ответа на действия США. «Наша страна примет адекватные меры для того, чтобы реагировать на такие, я бы сказала, безумные выходки со стороны американских партнеров. Наша делегация ехала не в Америку, а для выполнения своей миссии, своих обязанностей по служебной необходимости, а не развлекаться», — сказала она РБК.