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В Думе предложили запретить грин-карты из-за невыдачи виз делегации ООН

Отмена лотереи грин-карт США в России может стать ответом Москвы на отказ США выдать американские визы 10 членам российской делегации, намеревавшимся участвовать в заседании Генассамблеи ООН. Об этом заявил зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа в интервью «Известиям».

По словам депутата, «столь вопиющий дипломатический укол со стороны США» не должен оставаться не замеченным.

«Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт (документ, дающий иностранцам право на проживание и трудоустройство в США. — РБК), которые Соединенные Штаты проводят исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии». Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание», — заявил он.

По его словам, Россия может ограничить доступ к сайту, где регистрируются желающие получить грин-карту, а также затруднить работу компаний, которые помогают в оформлении документов для участия в розыгрыше.

По словам зампреда комитета по международным делам Госдумы Натальи Поклонской, Госдума будет обсуждать «все варианты» ответа на действия США. «Наша страна примет адекватные меры для того, чтобы реагировать на такие, я бы сказала, безумные выходки со стороны американских партнеров. Наша делегация ехала не в Америку, а для выполнения своей миссии, своих обязанностей по служебной необходимости, а не развлекаться», — сказала она РБК.

24 сентября стало известно, что десять членов российской делегации, которые хотели отправиться на очередную сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, не получили американские визы.

Среди них сенатор Константин Косачев, депутат Леонид Слуцкий, главный переводчик и руководитель аппарата министра Сергей Бутин и сотрудники МИДа. В тот же день в МИД был вызван временный поверенный в делах США в России Барт Горман, которому был выражен протест.

В Кремле назвали «тревожной и неприемлемой ситуацию» с невыдачей виз. По словам пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, нарушение правил Вашингтоном требует «жесткой реакции со стороны Москвы и не менее жесткой реакции со стороны ООН». В свою очередь, замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия рассмотрит все ответы на действия США, но «по пути эскалации идти не хочет».

Теги: Госдума, грин-карты, США
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