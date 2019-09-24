Верховный суд Британии назвал приостановку работы парламента незаконной

Все 11 судей Верховного суда сочли, что, посоветовав королеве приостановить работу парламента, Борис Джонсон нарушил закон. Глава Палаты общин объявил о начале консультации с лидерами партий для безотлагательного созыва заседания

Верховный суд Британии решил, что действия премьер-министра страны Бориса Джонсона, приведшие к приостановке работы парламента, были незаконными. Sky News сообщает, что в поддержку такого решения выступили все 11 судей.

Председатель Верховного суда Великобритании баронесса Ричмондская Бренда Хейл отметила, что приостановка работы парламента сроком на пять недель была произведена в исключительных обстоятельствах. А парламент был лишен возможности выполнять свои обязанности по надзору за исполнительной властью, отметила она.

«Решение [премьер-министра] посоветовать королеве приостановить работу парламента было незаконным», — передает решение суда Sky News.

Би-би-си указывает, что Верховный суд Британии фактически признал Джонсона виновным в злоупотреблении властью.