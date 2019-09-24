Верховный суд Британии назвал приостановку работы парламента незаконной

Верховный суд Британии решил, что действия премьер-министра страны Бориса Джонсона, приведшие к приостановке работы парламента, были незаконными. Sky News сообщает, что в поддержку такого решения выступили все 11 судей.
Председатель Верховного суда Великобритании баронесса Ричмондская Бренда Хейл отметила, что приостановка работы парламента сроком на пять недель была произведена в исключительных обстоятельствах. А парламент был лишен возможности выполнять свои обязанности по надзору за исполнительной властью, отметила она.
«Решение [премьер-министра] посоветовать королеве приостановить работу парламента было незаконным», — передает решение суда Sky News.
Би-би-си указывает, что Верховный суд Британии фактически признал Джонсона виновным в злоупотреблении властью.