Маск предупредил о «крахе цивилизации» при резком отказе от нефти и газа

Переход к возобновляемым источникам энергии — одна из самых сложных задач, которые стоят перед планетой, считает Илон Маск. Однако чтобы действительно сделать это, понадобится несколько десятилетий

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Потребуются десятилетия, чтобы мир смог перейти на возобновляемые источники энергии, считает глава Tesla и Space X Илон Маск. Об этом он заявил журналистам во время поездки в Норвегию, передает Reuters.

«Одной из самых больших проблем, с которыми когда-либо сталкивался мир, является переход к устойчивой энергетике и устойчивой экономике», — сказал он во время пресс-конференции в Норвегии.

По его словам, «на это уйдет несколько десятилетий», поэтому в ближайшей перспективе человечеству придется использовать нефть и газ, иначе «цивилизация рухнет».

Маск также назвал одной из волнующих его проблем уровень рождаемости. «Я думаю, что важно, чтобы у людей было достаточно детей, чтобы поддерживать цивилизацию, чтобы мы не исчезли», — сказал он.

Илон Маск приехал в Норвегию, чтобы выступить на конференции Offshore Northern Shore (ONS) в Ставангере, которая посвящена вопросам возобновляемой энергетики. Конференция проходит с 29 августа по 1 сентября.

Это не первый раз, когда Илон Маск заявляет о необходимости нарастить объемы добычи углеводородов. «Неприятно это говорить, но нам нужно немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер», — писал основатель Tesla в Twitter в марте этого года.

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Бизнесмен посчитал очевидным, что увеличение добычи негативно скажется на его компании. Но при этом отметил, что энергетические решения, которые отвечают принципам устойчивости, пока не позволяют немедленно компенсировать российский нефтегазовый экспорт.

Из-за спецоперации России на Украине и введенных против России санкций выросли цены на газ и нефть, из-за отказа от покупки российского газа и запуска «Северного потока» многие европейские страны столкнулись в нехваткой топлива и были вынуждены разработать программы для его экономии.

16 августа «Газпром» сообщил, что биржевая цена на газ в Европе пробила отметку $2500. Компания предупредила, что только по консервативным оценкам зимой цены на газ превысят $4000.

Что касается цен на нефть, то утром 29 августа стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE Futures составила $101,83. Цена октябрьского фьючерса на WTI на момент 08:30 мск увеличилась на 1,17% и составила $94,15 за баррель. Влияют на стоимость нефти также ожидания рынка по сокращению добычи нефти со стороны ОПЕК и конфликт в Ливии, где на выходных произошли столкновения между вооруженными формированиями.

В середине мая Еврокомиссия представила план REPowerEU, который позволит как можно скорее отказаться от поставок энергоресурсов из России. В августе Совет ЕС утвердил план борьбы с энергетическим кризисом, предполагающий снижение потребления газа этой зимой на 15%. Добровольное сокращение будет действовать по 31 марта 2023 года, затем Еврокомиссия рассмотрит возможность его продления.