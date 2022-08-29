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Маск предупредил о «крахе цивилизации» при резком отказе от нефти и газа

Маск: в ближайшей перспективе нефть и газ придется использовать, иначе цивилизация рухнет
Переход к возобновляемым источникам энергии — одна из самых сложных задач, которые стоят перед планетой, считает Илон Маск. Однако чтобы действительно сделать это, понадобится несколько десятилетий
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Потребуются десятилетия, чтобы мир смог перейти на возобновляемые источники энергии, считает глава Tesla и Space X Илон Маск. Об этом он заявил журналистам во время поездки в Норвегию, передает Reuters.

«Одной из самых больших проблем, с которыми когда-либо сталкивался мир, является переход к устойчивой энергетике и устойчивой экономике», — сказал он во время пресс-конференции в Норвегии.

По его словам, «на это уйдет несколько десятилетий», поэтому в ближайшей перспективе человечеству придется использовать нефть и газ, иначе «цивилизация рухнет».

Маск также назвал одной из волнующих его проблем уровень рождаемости. «Я думаю, что важно, чтобы у людей было достаточно детей, чтобы поддерживать цивилизацию, чтобы мы не исчезли», — сказал он.

Илон Маск приехал в Норвегию, чтобы выступить на конференции Offshore Northern Shore (ONS) в Ставангере, которая посвящена вопросам возобновляемой энергетики. Конференция проходит с 29 августа по 1 сентября.

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Это не первый раз, когда Илон Маск заявляет о необходимости нарастить объемы добычи углеводородов. «Неприятно это говорить, но нам нужно немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер», — писал основатель Tesla в Twitter в марте этого года.

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Бизнесмен посчитал очевидным, что увеличение добычи негативно скажется на его компании. Но при этом отметил, что энергетические решения, которые отвечают принципам устойчивости, пока не позволяют немедленно компенсировать российский нефтегазовый экспорт.

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Из-за спецоперации России на Украине и введенных против России санкций выросли цены на газ и нефть, из-за отказа от покупки российского газа и запуска «Северного потока» многие европейские страны столкнулись в нехваткой топлива и были вынуждены разработать программы для его экономии.

16 августа «Газпром» сообщил, что биржевая цена на газ в Европе пробила отметку $2500. Компания предупредила, что только по консервативным оценкам зимой цены на газ превысят $4000.

Что касается цен на нефть, то утром 29 августа стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE Futures составила $101,83. Цена октябрьского фьючерса на WTI на момент 08:30 мск увеличилась на 1,17% и составила $94,15 за баррель. Влияют на стоимость нефти также ожидания рынка по сокращению добычи нефти со стороны ОПЕК и конфликт в Ливии, где на выходных произошли столкновения между вооруженными формированиями.

В середине мая Еврокомиссия представила план REPowerEU, который позволит как можно скорее отказаться от поставок энергоресурсов из России. В августе Совет ЕС утвердил план борьбы с энергетическим кризисом, предполагающий снижение потребления газа этой зимой на 15%. Добровольное сокращение будет действовать по 31 марта 2023 года, затем Еврокомиссия рассмотрит возможность его продления.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Илон Маск возобновляемые источники энергии нефть газ
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