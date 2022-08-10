Bloomberg узнал о плане Лондона по экономии энергии с отключениями света
Великобритания разработала план, который предусматривает плановые отключения электроэнергии на промышленных объектах и даже в жилых домах, если холодная погода будет сочетаться с острой нехваткой газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Эта мера предусмотрена «наихудшим» правительственным сценарием, который предполагает, что страна может столкнуться с нехваткой электроэнергии в размере примерно одной шестой от пикового спроса даже после аварийного запуска угольных электростанций, рассказали агентству собеседники, знакомые с планами правительства.
Согласно этому плану, температура ниже среднего и одновременное сокращение поставок электроэнергии из Норвегии и Франции могут привести к тому, что Лондон будет вынужден предпринять экстренные меры для экономии газа: будет прекращена подача электроэнергии на газовые электростанции, что приведет к плановым отключениям электроэнергии для промышленности и бытовых потребителей. По данным агентства, такой блэкаут может продлиться четыре дня.
Базовый сценарий развития событий отключения не предусматривает. На первом этапе плана действий в чрезвычайных ситуациях сетевой оператор перенаправит потоки газа в систему, временно отменив коммерческие соглашения на поставки топлива, рассказал собеседник Bloomberg.
Государственный департамент бизнеса, энергетики и промышленной стратегии сообщил агентству, что такой вариант развития событий не является ожидаемым. «Жители и промышленные предприятия могут быть уверены, что получат электроэнергию и газ, в которых они нуждаются», — сообщили в ведомстве агентству.
Bloomberg также пишет, что по оценкам международной группы Investec Bank Plc, средние расходы домохозяйств на электроэнергию в год может подскочить до 4210 фунтов стерлингов, что более чем вдвое превышает текущий уровень цен (около 2 тыс. фунтов стерлингов в год).
Британский регулирующий орган — Управление рынков газа и электроэнергии — также сообщил, что из-за волатильности цен на энергоносители намерен пересматривать тарифы не дважды в год, а раз в квартал. Это означает, что очередной пересмотр тарифов придется как раз на разгар зимы, когда британцы и так получают высокие счета за отопление, отмечает Bloomberg.
Великобритания, которая сама поставляет газ в Европу, не располагает большими хранилищами, чтобы создавать достаточные запасы газа, поясняет агентство. Лондон также заявлял ранее, что не зависит от поставок российского газа и обеспечен достаточным объемом «надежных контрактов» на поставки сжиженного газа.
Ранее о планах сократить зимой потребление газа объявил Европейский союз. Члены объединения достигли «политического соглашения» о добровольном снижении потребления газа, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России.
За период с 1 августа 2022 года по 1 апреля 2023 года о сокращение потребления газа должно составить 15% — по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Как этот будет реализовано в каждой стране, решать должны местные правительства.