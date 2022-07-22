В Швейцарии разработали план на случай нехватки электроэнергии и газа

В Швейцарии разработали план по экономии электроэнергии и газа, который на первом этапе предусматривает призывы к экономии ресурсов. Если это не поможет, в ход пойдут более жесткие меры, вплоть до отключений света на 4–8 часов

Фото: Karoly Arvai / Reuters

Правительство Швейцарии совместно с промышленными компаниями несколько месяцев работает над планом, который должен помочь стране справиться с кризисом энергопотребления, сообщило издание Basler Zeitung.

По словам директора Ассоциации швейцарских электроэнергетических компаний (VSE) Майкла Франка, в случае нехватки электроэнергии правительство запустит этот план в работу и поставит соответствующие задачи перед промышленностью, электроэнергетикой и бизнесом.

План предусматривает несколько этапов, начиная с призывов к жесткой экономии электроэнергии, вроде отключения подсветки витрин магазинов или обогревателей, до нормирования квот на потребление электричества примерно для 30 тыс. крупных энергопотребителей.

Если этих мер не будет достаточно, четвертый этап плана предусматривает возможность отключений электричества в отдельных районах страны на 4–8 часов в день.

Также разработан четырехэтапный план для экономии газа в масштабах страны, пишет Basler Zeitung. Правительственные эксперты рассчитывают, что призывы к жесткой экономии этого ресурса на первом этапе помогут сократить его потребление на 5%. Второй этап предусматривает перевод предприятий на нефтепродукты вместо газа, где это возможно. Совокупный эффект от этих мер на сокращение потребления правительство оценивает в 20%.

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Третьим шагом может стать ограничение температуры в общественных зданиях и офисах, а четвертым — квоты для крупных потребителей.

Как поясняет газета со ссылкой на данные департамента окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций, сейчас Швейцария в полной мере обеспечена электроэнергией: работы по техническому обслуживанию «Северного потока-1» не затрагивают Швейцарию, а резервуары газа, предназначенного для выработки электроэнергии, заполнены. Будет ли реализован план по экономии электроэнергии и газа, зависит от того, будет ли Россия поставлять газ в Европу и в каком объеме.

Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2», после того как российские власти признали независимость ДНР и ЛНР. Перед запуском достроенный осенью 2021 года трубопровод должен был получить разрешения немецкого и европейского регуляторов.

На следующий день после приостановки процесса сертификации газопровода США ввели санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, зарегистрированного в Швейцарии, и должностных лиц компании. Исполнительного директора компании-оператора Маттиаса Варнига внесли в санкционный список SDN, который предусматривает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.

Обе нитки еще одного газопровода — «Северный поток-1» — остановили 11 июля на плановую профилактику. Оператор проекта Nord Stream AG отмечал, что «график и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами».

Financial Times писала, в Берлине опасаются, что, закрыв «Северный поток» на две недели для техобслуживания, Москва может впоследствии полностью прекратить поставки. По мнению членов правительства ФРГ, Германия столкнется с дефицитом газа зимой, если останется без российского газа, сообщал Bild. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия строго выполняет свои обязательства и «весьма и весьма аккуратно к своему реноме относится, к реноме ответственного поставщика». 21 июля Россия возобновила прокачку газа по «Северному потоку-1».

