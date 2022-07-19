Президент Латвии поддержал лишение гражданства за поддержку спецоперации

Люди, которые находятся «вне демократического спектра», могут быть внесены в список на лишение латвийского паспорта, заявил Левитс. Речь идет о тех, кто имеет двойное гражданство

Эгилс Левитс (Фото: Vadim Ghirda / AP)

Те живущие в Латвии россияне, которые поддерживают позицию Москвы по Украине, находятся «вне спектра демократии» и могут быть лишены латвийского гражданства, заявил в интервью RTVI президент страны Эгилс Левитс.

По его словам, в сложившейся ситуации нейтральная позиция невозможна, поскольку если человек нейтрален, «значит, он не понял суть дела».

«И между латвийскими русскими есть часть, которая явно проукраинская, и есть еще те, кто еще не поняли, что происходит, и постепенно движутся в этом направлении, в нужном направлении. Одна часть — которая меньшинство — которая поддерживает российскую позицию. И это значит, что они находятся вне спектра демократии», — заявил Левитс.

По его словам, люди, которые находятся «вне демократического спектра» могут быть внесены в список на лишение латвийского гражданства. «Конечно же, и что касается тех людей, у кого двойное гражданство, у них можно отобрать гражданство. Сейчас такой проект имеется в Сейме... Надо смотреть на тех в том числе, кто выражает такие взгляды, которые находятся вне этого демократического спектра, и это тоже ну достаточно агрессивно… Например, это касается джихадистов», — сказал президент.

Латвийский сейм в апреле одобрил закон о лишении гражданства за поддержку действий, которые угрожают территориальной целостности других демократических стран. В Латвии такими действиями считают в том числе российскую операцию на Украине. Под поддержкой понимается финансовая, материальная, пропагандистская, технологическая или иная поддержка, оказанная лицам и странам, которые совершили преступления против мира, акты геноцида, преступления против человечности, военные преступления, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократий или конституционному строю. Также гражданства могут лишать за непосредственное участие в таких действиях.

Речь в законе идет только о людях с двойным гражданством. Если латвийское гражданство единственное для человека, его не смогут отобрать.

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Решение об аннулировании гражданства будет принимать Управление по делам гражданства и миграции Латвии, пишет LSM. По словам представителя ведомства Мадары Пуке, всего в стране двойное гражданство имеют около 35 тыс. человек, из них 3270 граждан России. Лишение латвийского паспорта можно будет оспорить в суде, однако, как отметили в управлении, ранее почти во всех подобных случаях суд оставлял решение без изменений.

В российском МИДе решение латвийского сейма осудили. «В условиях достигшей беспрецедентных масштабов антироссийской истерии в Латвии принятие таких поправок свидетельствует об уничтожении в этой прибалтийской стране последних ростков демократии», — сказали «РИА Новости» в ведомстве. В нем не исключили, что в Латвии может вырасти число обвинений, «сфабрикованных в отношении русскоязычных жителей обвинений».