Кремль пообещал ответить в случае «эмоциональных решений» по Шенгену

Песков назвал «очень плохим» возможное прекращение выдачи россиянам шенгенских виз и заверил, что в таком случае последует реакция России. При этом он указал, что через «пелену бессознательного состояния» пробивался здравый смысл

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Прекращение выдачи россиянам шенгенских виз нельзя исключать, но, если такие меры «эмоционального характера» будут одобрены, Россия примет ответные «вариации», заявил журналистам представитель российского президента Дмитрий Песков.

«Это было бы очень плохо. <...> Все-таки хочется надеяться на лучшее, хоть на небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Страны Европы и Северной Америки «буквально состязаются в принятии различных антироссийских и недружественных по отношению к нам мер», продолжил Песков, отметив при этом, что «у них иссякает абсолютно арсенал каких-то мер, которые, как им представляется, способны оказать на нас давление и вынудить нас изменить позицию». Такая ситуация вынуждает западные страны принимать «неразумные и труднообъяснимые» решения, утверждает он.

Песков призвал помнить, что в нескольких важных ситуациях через «пелену такого вот эмоционального бессознательного состояния» пробивались «какие-то ростки здравого смысла». В качестве примера он привел ограничения по транзиту в Калининградскую область подсанкционных грузов через литовскую территорию, Еврокомиссия позднее разрешила пропускать грузы по железной дороге.

Шенгенская зона охватывает большинство стран ЕС, кроме Болгарии, Хорватии, Кипра, Ирландии и Румынии. Кроме того, к Шенгенской зоне присоединились несколько не входящих в Евросоюз государств: Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.

После начала российской спецоперации на Украине в нескольких европейских странах призвали прекратить выдачу виз гражданам России. В частности, бельгийский министр по делам беженцев Сэмми Махди предложил не делать табу из общего запрета виз для россиян, поскольку «на данный момент русским здесь не рады». Схожее мнение спустя месяц выразил польский премьер Матеуш Моравецкий.

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В конце июля основные парламентские партии Финляндии призвали отказаться выдавать визы россиянам. Представитель Коалиционной партии, член парламентского комитета по иностранным делам Элина Валтонен назвала «абсурдом» возможность для российских граждан посещать западные страны «как ни в чем не бывало». Выдачу виз при этом уже приостановили Чехия, Литва, Эстония и Латвия.

В российском МИДе в конце июля сообщили, что отслеживают призывы от «одиозных политиков или общественных деятелей — русофобов» по лишению россиян права получать шенгенские визы. «Нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — подчеркнул директор консульского департамента Иван Волынкин.

До пандемии коронавируса Россия возглавляла список стран, чьи граждане обращались за получением визы в страны Шенгена. В 2019 году россияне подали около 4 млн заявлений на получение шенгенской визы, или больше 23% от всех заявок. В 2020 году, когда началась пандемия и многие страны закрыли границы, россиянам выдали 635 тыс. шенгенских виз.

