Юргенс сообщил, что его не пустили в Латвию из-за отказа осудить Россию

Игорь Юргенс (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Латвийские пограничники не пустили президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса в страну, пока он не подпишет документ, «осуждающий российские власти», и объявили его угрозой национальной безопасности Латвии, рассказал Юргенс РБК.

«Латвийские пограничники не пустили меня в страну на Балтийский форум без подписания документа, осуждающего российские власти, а за отказ объявили угрозой национальной безопасности Латвии. Инцидент произошел 22 июля на границе между Белоруссией и Латвией, пограничный пункт «Урбаны — Силене». Я не подписал документ, потому что не буду ничего подписывать против своей страны. Российские дипломаты в Риге направили латвийским властям ноту протеста, пока ждем от них ответ», — сообщил он РБК.

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