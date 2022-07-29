Минобороны сообщило об ударе ВСУ из HIMARS по СИЗО с пленными
Украинские силы нанесли ракетный удар с помощью американской ракетной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору с украинскими военнопленными у поселка Еленовка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.
«По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования «Азов» (его символика признана в России экстремистской и запрещена), нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня «HIMARS», — говорится в сообщении.
В результате удара погибли 40 военнопленных украинцев, еще 75 пострадали, сообщили в министерстве. Ранения разной степени тяжести получили восемь сотрудников СИЗО.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
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