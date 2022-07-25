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Минобороны России сообщило об уничтожении HIMARS в Хмельницкой области

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Российские силы уничтожили перевалочную базу с поставленными из США реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS и снарядами к гаубицам М777 в селе Богдановцы Хмельницкой области Украины, сообщило Минобороны России.

«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе населенного пункта Богдановцы Хмельницкой области уничтожена перевалочная база с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777», — говорится в сообщении министерства.

Президент США Джо Байден объявил о решении поставить Украине РСЗО HIMARS 1 июня. Киев обещал Вашингтону не применять системы для ударов по целям в России, говорил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Киев сообщил о получении систем 23 июня. 20 июля председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли говорил, что Вашингтон и его союзники передали Украине 12 HIMARS, в общей сложности будут отправлены более 20 РЗСО. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак через несколько дней сказал, что Киев может получить 25–30 систем.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что страна получит снаряды для HIMARS большей дальности, чем 80 км. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан исключил поставку ракет ATACMS для РЗСО HIMARS, дальность которых составляет 300 км. «Есть определенные вещи, которые президент [США Джо Байден] не готов передавать», — сказал он.

Российские власти критикуют западные страны за поставки оружия Киеву. В частности, президент Владимир Путин говорил, что в случае передачи Украине дальнобойных ракет российские военные начнут наносить удары на Украине по тем объектам, по которым их ранее не наносили. Минобороны России несколько дней назад сообщало, что с 5 до 20 июля российскими силами были уничтожены четыре РСЗО HIMARS.

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