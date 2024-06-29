Глава МИД Польши призвал «заново научиться играть» в эскалацию

Сикорский напомнил слова Рейгана об СССР и призвал к изменению подхода к конфискации активов России. Минфин не исключал, что скоро вернуть их не получится, Кремль грозит судебными исками

Радослав Сикорский (Фото: Nadja Wohlleben / Reuters)

Западным странам следует снова научиться играть в эскалацию в вопросе отношений с Россией, заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский на Ditchley Annual Lecture. Он привел цитаты из своей речи в X.

Министр привел в пример конфискацию заблокированных российских активов на общую сумму около $300 млрд и отметил: Москва не рассчитывает их вернуть, но и не считает, что Евросоюз решится на изъятие средств. Пока что, продолжил он, действия Европы подтверждают эту точку зрения.

«Рональд Рейган говорил, что его стратегия в отношении Советского Союза была проста: «Мы побеждаем, они проигрывают». Мне нравится такой подход», — добавил Сикорский.

Европейские страны не достигли консенсуса по конфискации замороженных средств российского Центробанка, однако одобрено использование процентной прибыли с активов в качестве помощи Украине. Бельгийский депозитарий Euroclear, где сосредоточено большинство активов, получил по итогам прошлого года доход на €4,4 млрд, с начала 2024 года — еще €1,6 млрд. Общая прибыль к 2027 году может достичь €20 млрд.

Минфин России не исключает, что средства в обозримом будущем вернуть не получится. «В общем, можно честно сказать, что эти деньги для нас надолго потерянные, если не навсегда», — признал директор департамента контроля за внешними ограничениями ведомства Дмитрий Тимофеев.

Российские власти обещают судиться за конфискованные средства и называют происходящее воровством. «У нас есть западные деньги различных структур, сейчас не время конкретизировать. Если это произойдет, если будет создан такой опасный прецедент, это будет такой, знаете, солидный гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы координат», — говорил представитель президента Дмитрий Песков.

Казначейство США отказывается считать использование доходов с активов воровством. «Российские активы остаются в этом учреждении [депозитарии Euroclear]. Они были заморожены. <...> Российские средства находятся в виде наличности, но приносят доход учреждению», — рассказала министр Джанет Йеллен.