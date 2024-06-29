 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Глава МИД Польши призвал «заново научиться играть» в эскалацию

Глава МИД Польши Сикорский: Запад должен заново научиться играть в эскалацию
Сюжет
Война санкций
Сикорский напомнил слова Рейгана об СССР и призвал к изменению подхода к конфискации активов России. Минфин не исключал, что скоро вернуть их не получится, Кремль грозит судебными исками
Радослав Сикорский
Радослав Сикорский (Фото: Nadja Wohlleben / Reuters)

Западным странам следует снова научиться играть в эскалацию в вопросе отношений с Россией, заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский на Ditchley Annual Lecture. Он привел цитаты из своей речи в X.

Министр привел в пример конфискацию заблокированных российских активов на общую сумму около $300 млрд и отметил: Москва не рассчитывает их вернуть, но и не считает, что Евросоюз решится на изъятие средств. Пока что, продолжил он, действия Европы подтверждают эту точку зрения.

«Рональд Рейган говорил, что его стратегия в отношении Советского Союза была проста: «Мы побеждаем, они проигрывают». Мне нравится такой подход», — добавил Сикорский.

ЕС ввел механизм по изъятию активов российских компаний
Экономика
Фото:Wirestock Creators / Shutterstock

Европейские страны не достигли консенсуса по конфискации замороженных средств российского Центробанка, однако одобрено использование процентной прибыли с активов в качестве помощи Украине. Бельгийский депозитарий Euroclear, где сосредоточено большинство активов, получил по итогам прошлого года доход на €4,4 млрд, с начала 2024 года — еще €1,6 млрд. Общая прибыль к 2027 году может достичь €20 млрд.

Минфин России не исключает, что средства в обозримом будущем вернуть не получится. «В общем, можно честно сказать, что эти деньги для нас надолго потерянные, если не навсегда», — признал директор департамента контроля за внешними ограничениями ведомства Дмитрий Тимофеев.

Российские власти обещают судиться за конфискованные средства и называют происходящее воровством. «У нас есть западные деньги различных структур, сейчас не время конкретизировать. Если это произойдет, если будет создан такой опасный прецедент, это будет такой, знаете, солидный гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы координат», — говорил представитель президента Дмитрий Песков.

Казначейство США отказывается считать использование доходов с активов воровством. «Российские активы остаются в этом учреждении [депозитарии Euroclear]. Они были заморожены. <...> Российские средства находятся в виде наличности, но приносят доход учреждению», — рассказала министр Джанет Йеллен.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша МИД Польши Радослав Сикорский конфискация российские активы
Материалы по теме
Bloomberg рассказал о втором «теневом флоте» России после новых санкций
Политика
Президент Эстонии подписал законопроект о конфискации активов России
Политика
ЕС анонсировал новый санкционный режим против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
Черниговскую ТЭЦ на Украине остановили из-за пожара Общество, 23:41
Германия забила пенальти после отмененного гола. Что происходит на Евро Спорт, 23:35
Матч Германии возобновили после остановки из-за молнии Спорт, 23:09
Кеннеди-младший заявил об укреплении экономики России благодаря санкциям Политика, 23:09
Глава МИД Польши призвал «заново научиться играть» в эскалацию Политика, 23:08
Матч Германии и Дании в 1/8 финала Евро прерван из-за грозы⁠ Спорт, 22:47
В Коми простились с погибшими при сходе поезда с рельсов Общество, 22:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Байден назвал «движимого местью» Трампа реальной угрозой для США Политика, 22:26
Умерла мать короля Марокко Мухаммеда VI Политика, 22:23
Новак Джокович заявил о готовности побороться за победу на Уимблдоне Спорт, 22:05
Германия — Дания. Онлайн 1/8 финала Евро-2024 Спорт, 21:56
Минобороны сообщило об ударе «Искандер-М» по месту разгрузки эшелона ВСУ Политика, 21:42
МВД Сербии назвало терактом нападение у посольства Израиля в Белграде Политика, 21:38
Нашедший помощь для военных на свалке ростовчанин сообщил о деле на себя Общество, 21:37