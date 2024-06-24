ЕС согласовал использование прибыли от российских активов для Украины
Страны ЕС окончательно договорились об использовании прибыли от замороженных российских активов для поддержки Украины, сообщила журналистам глава МИД Бельгии Аджа Лябиб перед заседанием министров иностранных дел членов блока в Люксембурге.
«Соглашение достигнуто. Мы смогли обезопасить эту процедуру достаточными гарантиями», — сказала она (цитата по ТАСС). Министр добавила, что позже 24 июня ЕС примет 14-й пакет санкций против России.
В странах Евросоюза заблокировано свыше €200 млрд российских активов, большая часть средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear. В прошлом году они принесли около €4,4 млрд чистой прибыли. Средства намерены направить для финансирования украинской обороны, экономики и восстановления.
Как передает Politico, на заседании глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявит, что первый транш прибыли от активов составит €1,4 млрд. Средства направят через страны, которые будут выступать в качестве «агентов-исполнителей», то есть совершать необходимые для Киева закупки, — Германию, Чехию и Данию. Со слов источников агентства, в следующем раунде весной 2025 года «агентами» выступят Италия, Латвия, Румыния и Швеция.
Перед началом встречи Боррель сказал, что первый транш поступит на Украину на следующей неделе, в начале июля. Ранее в интервью Financial Times дипломат сообщил, что ЕC разработал юридический механизм для обхода вето Венгрии на помощь Украине.
Российские власти заявляли, что будут считать конфискацию замороженных активов в пользу Киева воровством. Москва предупредила об ответных мерах.
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