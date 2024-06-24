ЕС согласовал использование прибыли от российских активов для Украины

Первый транш прибыли от замороженных активов России €1,4 млрд, он поступит Украине на следующей неделе. Средства направят через страны-посредники — Германию, Чехию и Данию

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Страны ЕС окончательно договорились об использовании прибыли от замороженных российских активов для поддержки Украины, сообщила журналистам глава МИД Бельгии Аджа Лябиб перед заседанием министров иностранных дел членов блока в Люксембурге.

«Соглашение достигнуто. Мы смогли обезопасить эту процедуру достаточными гарантиями», — сказала она (цитата по ТАСС). Министр добавила, что позже 24 июня ЕС примет 14-й пакет санкций против России.

В странах Евросоюза заблокировано свыше €200 млрд российских активов, большая часть средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear. В прошлом году они принесли около €4,4 млрд чистой прибыли. Средства намерены направить для финансирования украинской обороны, экономики и восстановления.

Как передает Politico, на заседании глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявит, что первый транш прибыли от активов составит €1,4 млрд. Средства направят через страны, которые будут выступать в качестве «агентов-исполнителей», то есть совершать необходимые для Киева закупки, — Германию, Чехию и Данию. Со слов источников агентства, в следующем раунде весной 2025 года «агентами» выступят Италия, Латвия, Румыния и Швеция.

Перед началом встречи Боррель сказал, что первый транш поступит на Украину на следующей неделе, в начале июля. Ранее в интервью Financial Times дипломат сообщил, что ЕC разработал юридический механизм для обхода вето Венгрии на помощь Украине.

Российские власти заявляли, что будут считать конфискацию замороженных активов в пользу Киева воровством. Москва предупредила об ответных мерах.