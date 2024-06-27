В Минфине допустили, что замороженные Западом активы потеряны навсегда

После начала спецоперации на Украине страны Запада заморозили активы на сумму примерно $300 млрд. В Минфине не исключили, что они могут быть потеряны навсегда, напомнив, что политика на Западе сегодня доминирует над экономикой

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Российские активы, замороженные западными странами, вероятно, потеряны для России надолго или навсегда, заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов России Дмитрий Тимофеев, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

«Вряд ли кто-то ожидает, что Запад вернет России деньги в каком-то обозримом будущем. В общем, можно честно сказать, что эти деньги для нас надолго потерянные, если не навсегда», — сказал Тимофеев (цитата по «РИА Новости»).

Вместе с этим он отметил, что нельзя с точностью сказать, решится ли Запад на конфискацию российских активов, однако если решится, то «это будет его большая стратегическая ошибка». По словам Тимофеева, голоса против конфискации российских активов на Западе есть, однако политика там сегодня доминирует над экономикой.

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022-м оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд. По результатам прошлого года депозитарий Euroclear, где сосредоточено большинство активов, получил с них доходы в размере €4,4 млрд. По оценкам собеседников Financial Times, общая прибыль к 2027-му может достичь €20 млрд.

О проработке плана по конфискации российских активов, в том числе замороженных средств ЦБ, а также зарубежных активов россиян, попавших под санкции, неоднократно заявляли западные лидеры. Президент Украины Владимир Зеленский призывал направить эти средства на помощь и восстановление Украины, которое он оценивал более чем в $1 трлн.

В Кремле предупреждали, что возможная конфискация российских активов станет «солидным гвоздем в будущий гроб» западной экономики и «предметом судебных разбирательств». Министр финансов Антон Силуанов обещал ответить зеркальными мерами, отмечая, что у России есть все возможности для этого.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что хищение государственных активов при определенных условиях может быть квалифицировано как casus belli (юридический термин: формальный повод для объявления войны. — РБК). Вместе с этим политик подчеркивал, что Россия не собирается «нападать на Запад», несмотря на его прямую вовлеченность в конфликт на Украине.