В США объяснили, почему не считают воровством идею с активами России

Россия не имеет права на проценты с замороженных российских активов, заявила министр финансов Джанет Йеллен. Путин считает любые попытки Запада изъять активы воровством, которое не останется безнаказанным

Джанет Йеллен (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что использование прибыли от замороженных российских активов не является воровством. Об этом она сказала в интервью ABC News.

«Вообще нет смысла в том, чтобы считать это воровством. Российские активы остаются в этом учреждении [депозитарии Euroclear]. Они были заморожены. <...> Российские средства находятся в виде наличности, но приносят доход учреждению», — пояснила Йеллен.

Euroclear в 2023 году получил около €4,4 млрд процентных доходов от замороженных российских активов, в первом квартале этого года — еще около €1,6 млрд.

По ее словам, она не видит в этом «никаких юридических проблем». Страны G7 дадут Киеву кредит на $50 млрд, который будет погашаться за счет будущих процентов с российских активов, добавила глава Минфина.

Россия неоднократно заявляла, что любые попытки изъять ее заблокированные активы считает воровством. Об этом, в частности, говорил президент Владимир Путин и предупреждал, что это не останется безнаказанным. По его словам, «украв российские активы», западные страны «сделают еще один шаг к разрушению той системы, которую создавали сами и которая многие десятилетия обеспечивала их процветание», позволяя «потреблять больше, чем они зарабатывают, через долги и обязательства привлекать деньги со всего мира». Теперь всем странам, компаниям и суверенным фондам станет очевидно, что их активы и резервы «далеко не в безопасности как в юридическом, так и в экономическом смысле слова», а следующим «на экспроприацию со стороны США и Запада» может стать «кто угодно», считает Путин.

На этой неделе AFP сообщило, что страны «Большой семерки» договорились предоставить Украине кредит на $50 млрд под залог доходов от замороженных российских активов до конца этого года. Это предлагали США. На следующий день премьер-министр Италии Джорджа Мелони в кулуарах саммита G7 заявила, что страны «достигли политического соглашения о предоставлении Украине дополнительной финансовой поддержки в размере около $50 млрд к концу года с помощью системы кредитования». Она пояснила, что речь идет не о конфискации, а об использовании «накопленных процентов».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, говорила, что в июле Брюссель предоставит Киеву €1,5 млрд из доходов от замороженных российских активов: 90% этих средств пойдут на военные нужды, 10% — на восстановление страны.