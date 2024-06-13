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Военная операция на Украине ,  
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Страны G7 достигли политического соглашения по доходам от активов России

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Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Джорджа Мелони
Джорджа Мелони (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Страны G7 достигли политического соглашения о кредите в размере $50 млрд для Украины, речь о конфискации доходов от замороженных активов России не идет, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Ее слова приводит агентство ANSA.

«Мы достигли политического соглашения о предоставлении Украине дополнительной финансовой поддержки в размере около $50 млрд к концу года с помощью системы кредитования: это не конфискация, а [использование] накопленных процентов», — сказала она журналистам в кулуарах саммита G7. Мелони уточнила, что предстоит определить схему «с технической точки зрения».

Представитель Белого дома заявил Reuters, что замороженные активы России находятся в неприкосновенности в странах G7, планируется использовать лишь прибыль от них. Вместе с тем он не исключил конфискацию этих денежных средств в будущем.

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Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина российские активы Италия G7 Джорджа Мелони

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Обслуживание счета

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