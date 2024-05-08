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Война санкций ,  
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В Европе заработали еще €1,6 млрд на заблокированных активах России

Заблокированные российские активы принесли Euroclear €1,6 млрд дохода в 2024-м
Сюжет
Война санкций
К полученным в 2023 году €4,4 млрд добавились еще €1,6 млрд за первые три месяца 2023 года, их заработали на процентах с активов России. ЕС согласовал передачу денег на потребности ВСУ, Москва обещает судебные споры на десятилетия
Валери Урбан
Валери Урбан (Фото: Philip Reynaers / Global Look Press)

Европейский депозитарий Euroclear заработал в первом квартале €1,6 млрд в качестве процентов с более чем €200 млрд, хранящихся на заблокированных российских счетах. Об этом рассказала в интервью Echo новый гендиректор депозитария Валери Урбен.

Она отметила, что Euroclear привык оставаться незаметным, но после начала российско-украинского конфликта и введения санкций, это уже не удается. С тех пор, по ее словам, депозитарий находится в центре геополитики.

Российскими активами сложно управлять, этим ежедневно занимаются более ста сотрудников депозитария, вся организация вынуждена постоянно реагировать на новые санкции и контрсанкции, постоянно применяя новые условия, рассказала Урбен. Она вместе с тем признала, что это часть роли Euroclear как финансовой инфраструктуры.

«У нас открыто более ста дел в российских судах. Эти процедуры были инициированы местными инвесторами и российскими институциональными инвесторами, которые требуют свои деньги. Целый ряд юридических фирм помогает нам защитить себя. Вероятность того, что мы выиграем эти дела, достаточно мал. Но мы продолжаем бороться», — подчерукнула Урбен

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

После начала полномасштабного конфликта России и Украины страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них находятся в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022 году оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.

По результатам 2023 года Euroclear получила от них доходы в размере €4,4 млрд ($4,7 млрд), что эквивалентно порядка 80% процентных доходов от всех вкладов за этот период. По оценкам собеседников FT, общая прибыль к 2027 году может достичь €20 млрд. Первые выплаты могут составить €2–3 млрд в зависимости от процентных ставок.

В начале мая европейские страны договорились использовать более 90% от доходов с российских активов на военные нужды Украины. «Это значительная сумма, составляющая несколько миллиардов в год», — напомнил немецкий канцлер Олаф Шольц. В Евросоюзе не исключают, что Киев получит первый транш из этих денег до конца 2024 года.

Российские власти критически относятся как к инициативам по конфискации средств ЦБ, так и использованию доходов с них. «Пытаются ставить вопрос об экспроприации наших активов, нашей собственности. Это посягательство на нашу собственность, это незаконные действия. Мы будем преследовать в юридическом поле всех тех, кто имеет отношение к таким решениям, к принятию решений и к их имплементации», — пообещал представитель президента Дмитрий Песков. Он рассказал о перспективе судебных тяжб на долгие десятилетия против инициаторов решений по российским активам.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Euroclear российские активы заблокированные счета Евросоюз санкции ЕС
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