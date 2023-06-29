Forbes сообщил о «катастрофических потерях» ВСУ в Запорожье

Ударная группа ВСУ под Малой Токмачкой потеряла не менее 25 единиц западной бронетехники, пытаясь прорваться через минные поля, это стало катастрофой, пишет Forbes

Фото: Роман Пилипей / Getty Images

Украинская армия понесла еще более тяжелые потери при наступлении 8 июня в Запорожской области, чем казалось ранее, пишет Forbes, изучив выводы аналитиков, основанные на снимках подбитой техники на поле боя.

Как пишет издание, под Малой Токмачкой в тот день 47-я десантно-штурмовая бригада и 33-я механизированная бригада попробовали прорваться через российские минные поля для выхода к селу Работино. Военнослужащим ВСУ даже удалось уничтожить мины на некоторых участках пути, но были подбиты не менее 25 единиц бронетехники: 17 М2 Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent. За пару часов боевая группа ВСУ потеряла почти пятую часть от поставленных Западом Bradley и Leopard 2А6, а также половину танков Leopard 2R.

США после этого пообещали дополнительные поставки М2, однако европейским странам предстоит еще найти готовые к передаче Leopard 2A6, а Leopard 2R «в буквальном смысле больше нет», пишет Forbes. Но несмотря на утрату почти целого батальона в неудачной атаке, потери составили лишь около 15% от ударной группы двух бригад ВСУ, которые, судя по всему, остались невидимыми. Кроме того, некоторую подбитую бронетехнику сочли пригодной для ремонта.

Украинские войска перешли к активным наступательным действиям в начале июня, СМИ и западные чиновники после этого сообщали о непростой ситуации для ВСУ, которые оказались вынуждены преодолевать минные поля. На Западе отмечали, что такое положение дел было ожидаемым, поскольку летнее наступление изначально планировалось как сложная и рискованная операция.

Киев признавал, что наступление идет «медленнее, чем хотелось бы». «Некоторые люди воспринимают это как голливудский фильм и ждут результатов прямо сейчас. Это не так. На карту поставлены жизни людей», — пояснял украинский президент Владимир Зеленский. К концу июня ВСУ все еще не задействовали основную часть своих сил в рамках наступления, войска «прощупывают слабые места в обороне противника», говорил глава сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

В Москве подчеркивают, что ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться успехов при контрнаступлении. Российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос, до каких границ готова дойти Москва, говорил, что это будет зависеть от результатов наступления Украины. По его словам, российская сторона будет предпринимать шаги исходя из того, как будет складываться ситуация. «У нас есть планы разного характера в зависимости от ситуации, которая сложится тогда, когда мы посчитаем нужным что-то делать», — добавил Путин.