Путин ответил на вопрос, насколько далеко Россия готова пойти

Путин: то, до каких границ Россия готова пойти, будет зависеть от наступления ВСУ

То, до каких территориальных границ Россия готова пойти, будет зависеть от потенциала контрнаступления Киева, у Москвы есть «планы разного характера», сказал президент

Фото: РИА Новости

То, до каких территориальных границ Россия готова пойти, будет зависеть от потенциала украинского контрнаступления, у Москвы есть «планы разного характера», заявил президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

Военкор Дмитрий Кулько спросил президента, «насколько далеко мы готовы пойти на этот раз: до новых границ России или так далеко, как получится».

«Дмитрий Алексеевич, я могу это сказать только с глазу на глаз. А вообще это будет зависеть от потенциалов, которые сложатся на момент окончания так называемого контрнаступления. Понимая катастрофические потери, руководство — какое оно бы ни было, голова на плечах-то есть — должно задуматься, что делать дальше», — ответил Путин.

По его словам, российская сторона будет предпринимать шаги, исходя из того, как будет складываться ситуация. «У нас есть планы разного характера, в зависимости от ситуации, которая сложится тогда, когда мы посчитаем нужным что-то делать», — пояснил президент.

Осенью Россия присоединила ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Перед этим Москва признала их независимость в административных границах. Часть этих территорий контролирует Украина.

Президент на прошлой неделе заявил, что украинские военные начали контрнаступление, но понесли большие потери и не достигли намеченных целей. Однако наступательный потенциал украинской армии еще не исчерпан, говорил он. Президент Украины Владимир Зеленский подтверждал начало наступления.