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Минобороны заявило, что ВСУ воспользовались «провокацией Пригожина»

Минобороны: ВСУ воспользовались «провокацией Пригожина» и сосредоточили силы у Артемовска
Украинские военные сосредоточили силы для наступления на артемовском направлении, воспользовавшись «провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки», сказали в ведомстве

Вооруженные силы Украины сосредоточили силы для наступления на артемовском направлении, заявили в Минобороны. В ведомстве отметили, что ВСУ воспользовались «провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки»

«Киевский режим на Бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад ВСУ», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что российские военные нанесли ракетный удар по лагерю ЧВК «Вагнер», в результате чего «погибло огромное количество бойцов». Он обвинил в этом «военное руководство» и пообещал ответить на это.

В Минобороны слова Пригожина опровергли, назвав их информационной провокацией. «Российские военные продолжают выполнение задач на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — утверждают в ведомстве.

После заявлений основателя ЧВК ФСБ возбудила уголовное дело против него о призыве к вооруженному мятежу. Позднее Генпрокуратура уточнила, что дело завели по ст. 279 УК «по факту организации вооруженного мятежа».

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Позже пресс-служба Пригожина распространила его заявление, в котором он говорит, что это «не военный переворот, а марш справедливости».

ФСБ назвала слова и действия основателя ЧВК «ударом в спину военным» и призывами к началу вооруженного гражданского конфликта. Ведомство призвало бойцов частной военной компании «не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы», а также задержать Пригожина.

Обращение к «вагнеровцам» записал также заместитель командующего объединенной группировкой войск на Украине генерал армии Сергей Суровикин. По его словам, он только что по приказу Минобороны «прибыл с переднего края», где войска «бьются с противником насмерть, но стоят на своих позициях». «Я обращаюсь к бойцам и командирам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами прошли трудный тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, вместе побеждали. Мы одной крови. Мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в эти тяжелое для страны время», — призвал генерал.

В Москве усилили меры безопасности, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Силовики перешли на усиленный режим несения службы, рассказал источник РБК, близкий к ФСБ. По его словам, сотрудникам ФСБ приказано не покидать города, многих вызвали на службу.

Президенту Владимиру Путину доложили о ситуации, заявили в Кремле, добавив, что «необходимые меры принимаются».

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Константин Нагаев Константин Нагаев, Елена Чернышова
Минобороны ВСУ Артёмовск (Бахмут) Евгений Пригожин ЧВК Вагнер мятеж
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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