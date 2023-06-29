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Орбан рассказал об оценке Путиным украинской армии в феврале 2022-го

Премьер Венгрии Орбан: в феврале 2022-го Путин оценил украинскую армию как очень сильную
На встрече с Орбаном в начале февраля 2022-го Путин заявил, что украинская армия очень сильная и хорошо оснащенная Западом, а конфликт, если он произойдет, будет очень сложным, рассказал венгерский премьер

Российский президент Владимир Путин в начале февраля оценивал украинскую армию как очень сильную, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Bild. Он рассказал о своем визите в Москву 1 февраля 2022 года и обсуждении Украины с Путиным.

«По Украине он сказал, что украинская армия очень сильна и очень хорошо оснащена Западом. Солдаты очень хорошо обучены. Так что если и будет конфликт, то это будет очень, очень сложный конфликт. Впечатление, которое он произвел на меня, заключалось в том, что, несмотря на этот факт, он считает, что время на стороне России», — сказал венгерский премьер.

В ходе беседы он несколько раз высказался за дипломатический путь урегулирования конфликта. Журналист Bild обратил его внимание, что перед началом военной операции западные политики вели с Путиным переговоры и призывали «не нападать» на Украину.

Орбан на это ответил: «Но дело в том, что дипломатия потерпела неудачу, и теперь армия диктует, что происходит. Мы должны взять политику и дипломатию обратно в свои руки, прекращение огня и переговоры. Только так мы можем спасти жизни прямо сейчас».

Орбан встречался с Путиным в ходе визита в Москву 1 февраля 2022 года. На открытой части встречи российский президент заявил, что правительство Венгрии при Орбане сделало многое для развития отношений двух стран и Москва рассчитывает на продолжение такого сотрудничества. Орбан в свою очередь говорил, что хотел бы добиться увеличения объема поставок газа по долгосрочному контракту с Россией.

Орбан и раньше выступал за мирное урегулирование конфликта на Украине. Он призывал не допустить украинское контрнаступление, а также убедить Москву и Киев прекратить огонь и начать мирные переговоры. Венгерские власти не отправляют вооружения Украине, объясняя это тем, что хотят избежать эскалации.

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Кроме того, Будапешт несколько раз блокировал выделение средств из Европейского фонда мира на военную помощь Киеву. Венгрия также критикует санкции Евросоюза против России: по мнению главы МИДа Петера Сийярто, ограничения больше вредят Европе, а не российской стороне.

Киев неоднократно заявлял, что готов к мирному урегулированию, но исключительно путем реализации предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским «формулы мира» (этот план поддерживает ЕС). Она предусматривает в том числе вывод российских войск. Москва это требование категорических отклонила. В Кремле осуждают поставки Украине оружия Западом и заявляют, что это не повлияет на выполнение целей военной операции.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Венгрия Виктор Орбан Владимир Путин украинская армия
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