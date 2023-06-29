Орбан рассказал об оценке Путиным украинской армии в феврале 2022-го

На встрече с Орбаном в начале февраля 2022-го Путин заявил, что украинская армия очень сильная и хорошо оснащенная Западом, а конфликт, если он произойдет, будет очень сложным, рассказал венгерский премьер

Российский президент Владимир Путин в начале февраля оценивал украинскую армию как очень сильную, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Bild. Он рассказал о своем визите в Москву 1 февраля 2022 года и обсуждении Украины с Путиным.

«По Украине он сказал, что украинская армия очень сильна и очень хорошо оснащена Западом. Солдаты очень хорошо обучены. Так что если и будет конфликт, то это будет очень, очень сложный конфликт. Впечатление, которое он произвел на меня, заключалось в том, что, несмотря на этот факт, он считает, что время на стороне России», — сказал венгерский премьер.

В ходе беседы он несколько раз высказался за дипломатический путь урегулирования конфликта. Журналист Bild обратил его внимание, что перед началом военной операции западные политики вели с Путиным переговоры и призывали «не нападать» на Украину.

Орбан на это ответил: «Но дело в том, что дипломатия потерпела неудачу, и теперь армия диктует, что происходит. Мы должны взять политику и дипломатию обратно в свои руки, прекращение огня и переговоры. Только так мы можем спасти жизни прямо сейчас».

Орбан встречался с Путиным в ходе визита в Москву 1 февраля 2022 года. На открытой части встречи российский президент заявил, что правительство Венгрии при Орбане сделало многое для развития отношений двух стран и Москва рассчитывает на продолжение такого сотрудничества. Орбан в свою очередь говорил, что хотел бы добиться увеличения объема поставок газа по долгосрочному контракту с Россией.

Орбан и раньше выступал за мирное урегулирование конфликта на Украине. Он призывал не допустить украинское контрнаступление, а также убедить Москву и Киев прекратить огонь и начать мирные переговоры. Венгерские власти не отправляют вооружения Украине, объясняя это тем, что хотят избежать эскалации.

Кроме того, Будапешт несколько раз блокировал выделение средств из Европейского фонда мира на военную помощь Киеву. Венгрия также критикует санкции Евросоюза против России: по мнению главы МИДа Петера Сийярто, ограничения больше вредят Европе, а не российской стороне.

Киев неоднократно заявлял, что готов к мирному урегулированию, но исключительно путем реализации предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским «формулы мира» (этот план поддерживает ЕС). Она предусматривает в том числе вывод российских войск. Москва это требование категорических отклонила. В Кремле осуждают поставки Украине оружия Западом и заявляют, что это не повлияет на выполнение целей военной операции.