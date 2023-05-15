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ANSA узнало о блокировке Венгрией транша ЕС в €500 млн на оружие Украине

ANSA: Венгрия заблокировала выделение ЕС €500 млн на оружие Украине
Венгрия выступила против выделения €500 млн из Европейского фонда мира, из которого финансируется военная помощь Украине. В январе Будапешт выступал с таким же решением, однако затем ЕС сообщил об одобрении выделения средств
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Венгрия заблокировала выделение из Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF) €500 млн на вооружения для Украины, сообщает агентство ANSA.

По его данным, выплата должна была быть совершена 22 мая. Однако Будапешт потребовал гарантий, что средства из EPF в будущем не будут использоваться исключительно для вооружения Киева.

Венгрия не в первый раз блокирует выделение средств Украине из этого фонда. Передаче аналогичной суммы страна препятствовала в январе этого года. Однако затем договоренность все же была достигнута.

В 2022-м Будапешт выступал против направления Киеву финансовой помощи в размере €18 млрд. Тогда ЕС решил выделить субсидии и самой Венгрии, и та уступила.

Европейский фонд мира был создан в 2021 году для финансирования военных трат «с целью предотвращения конфликтов». Первоначально общий финансовый потолок фонда на период до 2027 года был установлен в размере €5,5 млрд. В декабре прошлого года ЕС сообщил о решении увеличить этот лимит на €2 млрд, поскольку предыдущий был распределен почти на 90%.

Основную часть средств из фонда получала Украина, также среди получателей были Грузия, Молдавия, Мозамбик и другие страны.

В начале мая Евросоюз одобрил передачу Украине €1 млрд из EPF на совместные закупки боеприпасов для армии страны. Это решение — часть плана ЕС по снабжению снарядами Киева и наращивания собственного производства их. Брюссель намерен на данную сумму отправить 1 млн боеприпасов с собственных складов, а затем потратить столько же средств на восполнение своих запасов новыми снарядами.

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Российская сторона негативно оценивает предоставление Западом военной помощи Украине. Кремль отмечал, что такие действия приносят больше «страданий» украинскому народу, но не влияют на целеполагание в ходе спецоперации, а также говорят о вовлеченности западных стран в конфликт.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Венгрия Украина военная помощь Евросоюз
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