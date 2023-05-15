ANSA узнало о блокировке Венгрией транша ЕС в €500 млн на оружие Украине

Венгрия выступила против выделения €500 млн из Европейского фонда мира, из которого финансируется военная помощь Украине. В январе Будапешт выступал с таким же решением, однако затем ЕС сообщил об одобрении выделения средств

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Венгрия заблокировала выделение из Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF) €500 млн на вооружения для Украины, сообщает агентство ANSA.

По его данным, выплата должна была быть совершена 22 мая. Однако Будапешт потребовал гарантий, что средства из EPF в будущем не будут использоваться исключительно для вооружения Киева.

Венгрия не в первый раз блокирует выделение средств Украине из этого фонда. Передаче аналогичной суммы страна препятствовала в январе этого года. Однако затем договоренность все же была достигнута.

В 2022-м Будапешт выступал против направления Киеву финансовой помощи в размере €18 млрд. Тогда ЕС решил выделить субсидии и самой Венгрии, и та уступила.

Европейский фонд мира был создан в 2021 году для финансирования военных трат «с целью предотвращения конфликтов». Первоначально общий финансовый потолок фонда на период до 2027 года был установлен в размере €5,5 млрд. В декабре прошлого года ЕС сообщил о решении увеличить этот лимит на €2 млрд, поскольку предыдущий был распределен почти на 90%. Основную часть средств из фонда получала Украина, также среди получателей были Грузия, Молдавия, Мозамбик и другие страны.

В начале мая Евросоюз одобрил передачу Украине €1 млрд из EPF на совместные закупки боеприпасов для армии страны. Это решение — часть плана ЕС по снабжению снарядами Киева и наращивания собственного производства их. Брюссель намерен на данную сумму отправить 1 млн боеприпасов с собственных складов, а затем потратить столько же средств на восполнение своих запасов новыми снарядами.

Российская сторона негативно оценивает предоставление Западом военной помощи Украине. Кремль отмечал, что такие действия приносят больше «страданий» украинскому народу, но не влияют на целеполагание в ходе спецоперации, а также говорят о вовлеченности западных стран в конфликт.