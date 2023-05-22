Венгрия увидела две опасности в новом пакете санкций ЕС против России

Глава МИД Венгрии увидел в новых санкциях риск для экспорта ЕС и отношений с Китаем

Будапешт вновь отказался поддержать меры в отношении российской атомной энергетики и считает, что новых санкций быть не должно, поскольку от предыдущих Россия пострадала меньше, чем Европа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Петер Сийярто (Фото: Laszlo Balogh / Reuters)

Обсуждаемый странами Европейского союза 11-й пакет санкций против России содержит риски для европейских экспортеров и отношений Брюсселя и Пекина, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом он сказал в перерыве заседания глав МИД государств ЕС, передает Magyar Nemzet.

Сийярто отметил две опасности, которые содержатся в проекте 11-го пакета санкций. Первая из них заключается в том, что экспорт европейских компаний за пределами России станет еще более сложным, чем раньше, и это приведет к снижению конкурентоспособности Евросоюза.

В качестве второй опасности венгерский министр назвал планы ЕС ввести санкции против восьми китайских компаний. «Если Евросоюз применит ограничения или наложит санкции в отношении китайских компаний, то это очень серьезно повлияет на европейско-китайские отношения», — сказал он, добавив, что Брюссель много потеряет из-за ухудшения отношений с Пекином.

В проекте нового пакета санкций вновь упоминается российская атомная энергетика, заявил Сийярто. Будапешт, по его словам, не примет и не поддержит какие-либо санкции в этой сфере, поскольку это поставит под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии.

В целом венгерские власти считают, что нового пакета санкций быть не должно, поскольку, по словам министра, уже введенные ранее ограничительные меры наносят гораздо меньший ущерб российской экономике, чем европейской. «Мы должны извлечь уроки из последствий предыдущих санкций здесь, в Брюсселе», — сказал Сийярто.

Евросоюз готовит 11-й пакет санкций против России с начала весны. Он главным образом будет нацелен на борьбу с уклонением от ограничительных мер, в том числе третьими странами, говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в санкционный список планируется включить 90 компаний-нарушителей, в том числе восемь, работающих в Китае. Financial Times со ссылкой на источники писала, что речь идет о фирмах, которые, как считает Брюссель, поставляют в Россию оборудование, якобы используемое в военных целях. 11-й пакет санкций может быть утвержден к концу июня, заявлял МИД Франции.

Введение санкций ЕС против китайских компаний нарушит доверие и сотрудничество между Пекином и Брюсселем, заявлял МИД Китая. Там призывали Евросоюз «не совершать ошибку» и предупредили, что будут вынуждены «решительно защитить свои рационально обоснованные законные права».

С критикой санкций ЕС неоднократно выступали российские власти. МИД называл их нелегитимными, а Минфин весной заявлял, что Брюссель исчерпал возможности болезненных ограничительных мер против Москвы.