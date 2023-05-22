Венгрия увидела две опасности в новом пакете санкций ЕС против России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 86,5 (+0,22) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 79,94 (+0,03) Инвестиции, 16:39
Под Белгородом сбили беспилотник Политика, 17:32
Качественный контакт: зачем страховой компании экосистема Тренды, 17:31
Лула да Силва не стал приветствовать Зеленского на саммите G7 Политика, 17:17
Московская биржа сообщила о росте чистой прибыли в первом квартале на 77% Инвестиции, 17:17
UBS предсказал рост цен на золото до $2200 за унцию к концу 2024 года Инвестиции, 17:14
В МГУ ответили на слова Медведевой об уходе из-за «наезда пресс-службы» Спорт, 17:05
В ЦБ назвали курс рубля предохранительным клапаном для экономики Инвестиции, 17:02
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Нью-Йорке напали на здание консульства Турции Политика, 16:53
Венгрия увидела две опасности в новом пакете санкций ЕС против России Политика, 16:53
Французского теннисиста оштрафовали на $144 тыс. за нечестную игру Спорт, 16:53
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:52
Глава ВВС США заявил, что F-16 кардинально не изменят ход конфликта Политика, 16:47
Губернатор сообщил о трех пострадавших в Грайвороне Политика, 16:47
Жители сообщили о громких звуках в небе над Белгородом Политика, 16:46
Война санкций ,  
0 

Венгрия увидела две опасности в новом пакете санкций ЕС против России

Глава МИД Венгрии увидел в новых санкциях риск для экспорта ЕС и отношений с Китаем
Будапешт вновь отказался поддержать меры в отношении российской атомной энергетики и считает, что новых санкций быть не должно, поскольку от предыдущих Россия пострадала меньше, чем Европа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Laszlo Balogh / Reuters)

Обсуждаемый странами Европейского союза 11-й пакет санкций против России содержит риски для европейских экспортеров и отношений Брюсселя и Пекина, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом он сказал в перерыве заседания глав МИД государств ЕС, передает Magyar Nemzet.

Сийярто отметил две опасности, которые содержатся в проекте 11-го пакета санкций. Первая из них заключается в том, что экспорт европейских компаний за пределами России станет еще более сложным, чем раньше, и это приведет к снижению конкурентоспособности Евросоюза.

В качестве второй опасности венгерский министр назвал планы ЕС ввести санкции против восьми китайских компаний. «Если Евросоюз применит ограничения или наложит санкции в отношении китайских компаний, то это очень серьезно повлияет на европейско-китайские отношения», — сказал он, добавив, что Брюссель много потеряет из-за ухудшения отношений с Пекином.

В проекте нового пакета санкций вновь упоминается российская атомная энергетика, заявил Сийярто. Будапешт, по его словам, не примет и не поддержит какие-либо санкции в этой сфере, поскольку это поставит под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии.

В целом венгерские власти считают, что нового пакета санкций быть не должно, поскольку, по словам министра, уже введенные ранее ограничительные меры наносят гораздо меньший ущерб российской экономике, чем европейской. «Мы должны извлечь уроки из последствий предыдущих санкций здесь, в Брюсселе», — сказал Сийярто.

Евросоюз готовит 11-й пакет санкций против России с начала весны. Он главным образом будет нацелен на борьбу с уклонением от ограничительных мер, в том числе третьими странами, говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в санкционный список планируется включить 90 компаний-нарушителей, в том числе восемь, работающих в Китае. Financial Times со ссылкой на источники писала, что речь идет о фирмах, которые, как считает Брюссель, поставляют в Россию оборудование, якобы используемое в военных целях. 11-й пакет санкций может быть утвержден к концу июня, заявлял МИД Франции.

Читайте на РБК Pro
ОАЭ поднимает корпоративный налог. Есть ли альтернатива Эмиратам
Как удержать ценных сотрудников — опыт Netflix, Airbnb, РЖД, S7 Airlines
Как законно платить меньше налогов — 10 полезных инструкций
«Вся надежда на стартапы»: выдержит ли экономика США кризис в венчуре

Введение санкций ЕС против китайских компаний нарушит доверие и сотрудничество между Пекином и Брюсселем, заявлял МИД Китая. Там призывали Евросоюз «не совершать ошибку» и предупредили, что будут вынуждены «решительно защитить свои рационально обоснованные законные права».

С критикой санкций ЕС неоднократно выступали российские власти. МИД называл их нелегитимными, а Минфин весной заявлял, что Брюссель исчерпал возможности болезненных ограничительных мер против Москвы.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Венгрия Сийярто Петер санкции ЕС Военная операция на Украине
Материалы по теме
МИД Франции назвал сроки согласования 11-го пакета санкций ЕС
Политика
Япония введет новые санкции против десятков российских организаций
Политика
Антонов увидел вред для США от их санкций против России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter