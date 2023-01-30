Минобороны Венгрии подтвердило отказ поставлять Украине оружие

Министр обороны Венгрии заявил, что Будапешт и Вена не будут поставлять Украине оружие

После переговоров с министром обороны Австрии Клаудией Таннер глава оборонного ведомства Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки подтвердил отказ обеих стран от поставок вооружений Украине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте венгерского Минобороны.

«Позиция Венгрии ясна: мы не поставляем оружие в зону конфликта, потому что хотим избежать его эскалации, и в этом отношении наша позиция совпадает с позицией Австрии. Нейтральная Австрия также не посылает оружие в зону боевых действий», — заявил венгерский министр.

Ранее в январе Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер опубликовал заявление о действиях украинских властей в Закарпатье в отношении венгерской общины. Он назвал их неприемлемыми и осудил их.



«Антивенгерские решения и акции, конечно, неприемлемы, мы осуждаем случившееся. Призываем местные власти немедленно прекратить зверства против венгров. Призываем государственные власти Украины немедленно сделать все, чтобы отменить антивенгерские решения и восстановить прежнее состояние», — заявил он.

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