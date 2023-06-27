Орбан отказался признать Украину суверенным государством

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 93,14 (+0,84) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 85,05 (+0,39) Инвестиции, 16:31
Как инженеры создали кондитерскую фабрику РБК и КФ «Победа», 17:08
Российский теннисист проиграл 298-й ракетке мира на турнире в Испании Спорт, 17:07
Лукашенко назвал «порой незаслуженной» критику Шойгу Политика, 17:06
В Краснодаре молния ударила в голову мужчине Общество, 17:01
Лукашенко заявил, что ЧВК «Вагнер» не будет охранять ядерное оружие Политика, 16:57
Умер исполнитель роли Лайонела Локриджа в «Санта-Барбаре» Николас Костер Общество, 16:50
Пригожин приехал в Белоруссию Политика, 16:45
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Трансферная стоимость Головина увеличилась по итогам сезона на €3 млн Спорт, 16:43
Путин поручил разобраться с фирмой Пригожина: «надеюсь, никто не украл» Бизнес, 16:42
Кабмин освободит туроператоров от НДС при продаже туров по России Экономика, 16:31
Овечкин стал вторым в рейтинге доверия среди российских подростков Спорт, 16:26
Как быстро разрабатывать программного обеспечение РБК и Сфера, 16:23
Google оштрафовали на ₽4 млрд за неуплату предыдущего штрафа Бизнес, 16:22
Лукашенко рассказал, как уговаривал Путина не «мочить» Пригожина. Видео Политика, 16:20
Военная операция на Украине ,  
0 

Орбан отказался признать Украину суверенным государством

Премьер-министр Венгрии Орбан: Украина перестала быть суверенной страной
Украина способна вести боевые действия только благодаря поддержке США и Запада в целом, считает премьер-министр Венгрии. Он вновь заявил, что выступает за мирное урегулирование конфликта
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Украина перестала быть суверенным государством и способна продолжать боевые действия только из-за поддержки западных стран, главным образом — США, заявил в интервью Bild премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Украина перестала быть суверенной страной. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы на Западе их поддерживаем. Так что, если американский народ решит, что хочет мира, мир будет», — цитата по изданию Telex.

Он назвал мирное урегулирование единственным решением конфликта, в ином случае, считает Орбан, Украина потеряет «множество человеческих жизней», потеряет «огромные богатства» и столкнется с «невообразимыми разрушениями».

Венгерский премьер подчеркнул, что не выступает против Украины. «Я не хочу, чтобы меня считали человеком, который не надеется, что у Украины есть шанс выжить. Но я стою на земле реальности. А реальность такова, что путь сотрудничества между Украиной и Западом неправильный», — сказал он.

Орбан заявил, что его интересуют только венгры, в том числе живущие на Украине, которым угрожает продолжающийся конфликт. «Я сражаюсь за Венгрию. Мне плевать на [президента России Владимира] Путина. Мне плевать на Россию. Меня интересует Венгрия», — сказал он.

Премьер Венгрии также прокомментировал события вокруг ЧВК «Вагнер» 24 июня, которые Путин называл «вооруженным мятежом». По мнению Орбана, то, что это произошло, является «признаком слабости». «Однако тот факт, что он [президент Владимир Путин] решил это в течение 24 часов, является признаком силы», — считает политик.

Читайте на РБК Pro
Новый бизнес в Казахстане: каких специалистов придется привозить с собой
10 млн больных в год: какие биотехи заработают на борьбе с деменцией
Битва Trello, Notion и «Битрикс24»: какую популярную CRM-систему выбрать
Как компании могут законно снизить налоговую нагрузку

Орбан и раньше выступал за мирное урегулирование конфликта на Украине. Он призывал не допустить украинское контрнаступление, а также убедить Москву и Киев прекратить огонь и начать мирные переговоры. Венгерские власти не отправляют вооружения Украине, объясняя это тем, что хотят избежать эскалации.

Киев неоднократно заявлял, что готов к мирному урегулированию, но исключительно путем реализации «формулы мира» (этот план поддерживает ЕС). Она предусматривает в том числе вывод российских войск. Москва это требование категорических отклонила. В Кремле выступали с критикой поставок Украине оружия Западом и указывали, что это не повлияет на выполнение целей военной операции.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Виктор Орбан Венгрия
Материалы по теме
Путин озвучил потери Украины за время контрнаступления
Политика
Лукашенко предсказал гибель Белоруссии в случае разрушения России
Политика
Маск выразил опасения по поводу «американизации» конфликта на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter