Орбан отказался признать Украину суверенным государством

Украина способна вести боевые действия только благодаря поддержке США и Запада в целом, считает премьер-министр Венгрии. Он вновь заявил, что выступает за мирное урегулирование конфликта

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Украина перестала быть суверенным государством и способна продолжать боевые действия только из-за поддержки западных стран, главным образом — США, заявил в интервью Bild премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Украина перестала быть суверенной страной. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы на Западе их поддерживаем. Так что, если американский народ решит, что хочет мира, мир будет», — цитата по изданию Telex.

Он назвал мирное урегулирование единственным решением конфликта, в ином случае, считает Орбан, Украина потеряет «множество человеческих жизней», потеряет «огромные богатства» и столкнется с «невообразимыми разрушениями».

Венгерский премьер подчеркнул, что не выступает против Украины. «Я не хочу, чтобы меня считали человеком, который не надеется, что у Украины есть шанс выжить. Но я стою на земле реальности. А реальность такова, что путь сотрудничества между Украиной и Западом неправильный», — сказал он.

Орбан заявил, что его интересуют только венгры, в том числе живущие на Украине, которым угрожает продолжающийся конфликт. «Я сражаюсь за Венгрию. Мне плевать на [президента России Владимира] Путина. Мне плевать на Россию. Меня интересует Венгрия», — сказал он.

Премьер Венгрии также прокомментировал события вокруг ЧВК «Вагнер» 24 июня, которые Путин называл «вооруженным мятежом». По мнению Орбана, то, что это произошло, является «признаком слабости». «Однако тот факт, что он [президент Владимир Путин] решил это в течение 24 часов, является признаком силы», — считает политик.

Орбан и раньше выступал за мирное урегулирование конфликта на Украине. Он призывал не допустить украинское контрнаступление, а также убедить Москву и Киев прекратить огонь и начать мирные переговоры. Венгерские власти не отправляют вооружения Украине, объясняя это тем, что хотят избежать эскалации.

Киев неоднократно заявлял, что готов к мирному урегулированию, но исключительно путем реализации «формулы мира» (этот план поддерживает ЕС). Она предусматривает в том числе вывод российских войск. Москва это требование категорических отклонила. В Кремле выступали с критикой поставок Украине оружия Западом и указывали, что это не повлияет на выполнение целей военной операции.