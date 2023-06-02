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Орбан призвал не допустить контрнаступления ВСУ и «кровавой бойни»

Премьер Венгрии Орбан призвал не допустить контрнаступления ВСУ во избежание больших жертв
Фото: Евгений Завгородний / Reuters
Фото: Евгений Завгородний / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о планах украинской армии перейти в контрнаступление, заявил, что необходимо сделать все, чтобы убедить Москву и Киев прекратить огонь и начать мирные переговоры. Об этом он сказал в эфире радио Kossuth.

По словам Орбана, подготовка к контрнаступлению — «это дело украинцев», а не его прерогатива. «Но даже такой человек, как я, прослуживший полтора года в армии, точно знает — даже без специальных знаний, потому что научился этому в армии, — что если я нападу, то у меня будет в три раза больше потерь, чем у того, кто защищается», — сказал он (цитата по Telex).

Венгерский премьер заявил, что нужно учитывать численность населения обеих стран: в России оно составляет около 140 млн человек, а на Украине — 40 млн. В этих условиях, по мнению Орбана, начало активных военных действий приведет к «кровавой бойне».

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