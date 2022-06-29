Власти Херсона сообщили о подготовке референдума о присоединении к России

Херсонская область станет полноценным российским регионом, заявил Стремоусов. Ранее он говорил, что референдум запланирован на осень

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Херсонская область начала готовиться к проведению референдума о присоединении к России, регион станет полноценным субъектом, заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов в видеообращении в Telegram-канале.

«Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. Херсонская область примет решение и присоединится к России, станет полноценным субъектом, который сможет быть как одно единое государство, в котором не просто уживаются многонациональные народы — в котором живут одни, единые, целые, как одна семья, народы России», — сказал Стремоусов.

О том, что российские военные взяли под контроль Херсонскую область, Минобороны России сообщило в середине марта. После этого в области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили вещание российских телеканалов, ввели использование российского рубля наравне с гривной, анонсировали открытие крупных российских банков и начали создавать центры выдачи российских паспортов.

Представители военно-гражданской администрации неоднократно высказывались за вхождение Херсонской области в состав России. По словам Стремоусова, осенью в области проведут референдум.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, говоря о Херсонской области, заявил, что у нее «большая перспектива и достойное место в российской семье». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условиями проведения референдумов о присоединении к России украинских регионов обеспечение безопасности и желание местного населения.

Киев территории Украины, находящиеся под контролем сил России и республик Донбасса, считает оккупированными. Президент Владимир Зеленский заявил, что страна намерена вернуться к позициям, которые занимала до 24 февраля.