В Херсонской области анонсировали открытие крупных российских банков

По словам главы военно-гражданской администрации региона, один российский банк уже открылся на территории области, а другие «крупные» и «надежные» банки уже готовятся открыть отделения

Крупные российские банки намерены открыть свои отделения в Херсонской области. Об этом в эфире «Соловьев LIVE» сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

«Один банк открылся. Мы ждем приезд делегации других банков российских, крупных банков, надежные банки, которые уже готовятся открывать свои отделения и в областном центре в Херсоне, и на территории Херсонской области в других городах и населенных пунктах», — сказал он.

По его словам, в Херсонскую область завезено достаточно рублевой массы, а расчеты в гривнах уменьшаются. «Есть рубли и их достаточно <…> Рублевой массы становится все больше и больше. Она доставляется специальными защищенными вариантами продвижения в Херсонскую область. Рублевая масса есть в пунктах обмена валюты. Если раньше не хватало рублевой массы, то теперь она уже есть и рубль все больше и больше укрепляется, а гривна просаживается», — заявил глава ВГА.

Он также рассказал, что жители Херсонской области не могут снять денежные сбережения в гривнах, хранившиеся на счетах украинских банков, многие просят обналичить деньги родственников на территориях Украины, где присутствуют украинские кредитные учреждения.

О полном контроле над Херсонской областью российское Минобороны отчиталось 15 марта. После этого в области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили вещание российских телеканалов и радиостанций. С 23 мая в регионе ввели бивалютную зону, то есть российский рубль используется наравне с гривной.

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Представители военно-гражданской администрации города неоднократно высказывались за вхождение Херсонской области в состав России. В Кремле отмечали, что такое решение будут принимать жители региона, но только после того, как там будет обеспечена безопасность. В конце мая президент России Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей Херсонской области и Запорожья.

Ранее президент говорил, что после введения санкций против России все российские компании и банки смогут работать в Крыму. «Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер... Теперь им [бизнесу] нечего бояться», — сказал Путин.