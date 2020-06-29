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Трамп заявил о «переигравшей» Обаму России

По словам американского президента, при его предшественнике США были «слабы во всем», и Москва «сильно переиграла» Вашингтон. Именно поэтому, считает Трамп, Обама хотел, чтобы Россия вышла из состава G8
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил, что при его предшественнике Бараке Обаме Соединенные Штаты «были слабы во всем», но особенно во взаимоотношениях с Россией. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Трампа, Москва «так сильно переиграла» Обаму и бывшего вице-президента Джозефа Байдена, когда они находились у власти, что экс-президент США захотел выхода России из состава G8.

«Забавно видеть коррумпированного Джо Байдена, зачитывающего заявление по России, которое очевидным образом было написано его помощниками», — добавил Трамп.

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Дональд Трамп

Так он прокомментировал заявление Байдена, сделанное после публикации New York Times, в которой утверждалось, что Россия тайно предлагала вознаграждения боевикам «Талибана» (запрещенная в России организация) за убийство военных США и других стран коалиции в Афганистане.

По словам Байдена, Трамп располагал информацией о «российских вознаграждениях талибам», но все равно предлагал президенту России Владимиру Путину приехать в Соединенные Штаты для участия в саммите G7. Трамп не только не ввел санкции против России «за это вопиющее нарушение международного права», но и продолжил «кампанию поклонения Владимиру Путину и унижения перед ним», заявил Байден на встрече с избирателями (бывший вице-президент является основным соперником Трампа на предстоящих выборах главы государства).

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По данным NYT, военные получили информацию о российских выплатах от пленных боевиков в Афганистане. Издание также писало, что Трамп знал о случившемся, но не одобрил ни один из ответных шагов, среди которых были как жалобы по дипломатическим каналам, так и санкции.

В Белом доме заявили, что Трампу ни о чем подобном не докладывали. Сам президент США назвал материал NYT липовым и заказным. В «Талибане» данные газеты о связях с Россией опровергли.

В российском МИДе статью охарактеризовали как вброс. Посольство России в Вашингтоне назвало обвинения в статье бездоказательными, а также сообщило, что после публикации этого материала российским дипломатам стали поступать анонимные угрозы.

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Формат G8 существовал с 1997 года. Россию исключили из его состава после присоединения Крыма в середине марта 2014 года. Сейчас в G7 входят США, Канада, Франция, Германия, Италия, Великобритания и Япония.

Трамп предложил пригласить Путина на саммит G7 в конце мая текущего года. Такую идею он высказывает не впервые — он озвучивал ее в августе прошлого года. Тогда американский президент также возложил ответственность за развал «восьмерки» на Обаму.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дональд Трамп, Барак Обама, Джо Байден, G8, G7
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