Трамп заявил о «переигравшей» Обаму России

По словам американского президента, при его предшественнике США были «слабы во всем», и Москва «сильно переиграла» Вашингтон. Именно поэтому, считает Трамп, Обама хотел, чтобы Россия вышла из состава G8

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил, что при его предшественнике Бараке Обаме Соединенные Штаты «были слабы во всем», но особенно во взаимоотношениях с Россией. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Трампа, Москва «так сильно переиграла» Обаму и бывшего вице-президента Джозефа Байдена, когда они находились у власти, что экс-президент США захотел выхода России из состава G8.

«Забавно видеть коррумпированного Джо Байдена, зачитывающего заявление по России, которое очевидным образом было написано его помощниками», — добавил Трамп.

Так он прокомментировал заявление Байдена, сделанное после публикации New York Times, в которой утверждалось, что Россия тайно предлагала вознаграждения боевикам «Талибана» (запрещенная в России организация) за убийство военных США и других стран коалиции в Афганистане.