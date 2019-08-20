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Target $99 (+15,87%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
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Трамп заявил о переигранном Путиным Обаме

Президент США Дональд Трамп считает, что Россию исключили из состава G8 («Большой восьмерки») в связи с тем, что российский президент Владимир Путин «переиграл» тогдашнего президента страны Барака Обаму. Об этом глава Белого дома заявил в ходе встречи с румынским президентом Клаусом Йоханнисом, сообщает Bloomberg.

«Я полагаю, президент Обама считал, что нехорошо, когда Россия в [составе G8] и хотел, чтобы России не было [в этом формате], потому что Путин его переиграл», — сказал Трамп.

Глава государства также заявил, что России следовало бы вернуться в состав G8, так как такой формат является более уместным, а присутствие России в «Большой восьмерке» является «целесообразным» предложением.

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Накануне бывший депутат Национального собрания Франции Жак Мияр, комментируя визит президента России во Францию, предложил вернуться к формату G8. Он также заявил о необходимости снятия Францией санкций, действующих против России.

Формат «Большой восьмерки» существовал с 1997 года. Россию исключили из его состава после присоединения Крыма в 2014 году. Тогда саммит G8 должен был состояться в Сочи, однако в конце марта, лидеры «Восьмерки» высказались за проведение «альтернативной» встречи в Брюсселе, уже без участия Путина. 

На сегодняшний день в «Большую семерку» входят США, Канада, Франция, Италия, Германия, Япония и Великобритания.

Теги: Дональд Трамп, Барак Обама, Владимир Путин, G8
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