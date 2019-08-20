Трамп заявил о переигранном Путиным Обаме

Президент США Дональд Трамп считает, что Россию исключили из состава G8 («Большой восьмерки») в связи с тем, что российский президент Владимир Путин «переиграл» тогдашнего президента страны Барака Обаму. Об этом глава Белого дома заявил в ходе встречи с румынским президентом Клаусом Йоханнисом, сообщает Bloomberg.

«Я полагаю, президент Обама считал, что нехорошо, когда Россия в [составе G8] и хотел, чтобы России не было [в этом формате], потому что Путин его переиграл», — сказал Трамп.

Глава государства также заявил, что России следовало бы вернуться в состав G8, так как такой формат является более уместным, а присутствие России в «Большой восьмерке» является «целесообразным» предложением.

Накануне бывший депутат Национального собрания Франции Жак Мияр, комментируя визит президента России во Францию, предложил вернуться к формату G8. Он также заявил о необходимости снятия Францией санкций, действующих против России.