WP узнала, что Байден допускает отмену запрета на удары Киева по России
Власти США в рамках противодействия российскому продвижению на Украине рассматривают два сценария контрмер: добиться снятия запрета на обстрел территории России и наказать Китай за поставки ключевых технологий Москве, сообщила газета The Washington Post.
По данным обозревателя газеты, идеи в США по пересмотру запрета возникли после поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Киев. «То, что он услышал, обеспокоило его настолько, что он призвал коллег из администрации пересмотреть запрет на использование Украиной американской артиллерии и ракет малой дальности по территории России», — пишет он со ссылкой на американских чиновников.
В конце апреля в Пекине Блинкен заявил Би-би-си, что Китай «подпитывает самую большую угрозу европейской безопасности» со времен распада Советского Союза, и указал, что Соединенные Штаты обдумывают новые санкции против китайских компаний и финансовых учреждений. Затем, уже на Украине, американский чиновник из первых рук узнал о недавних успехах России под Харьковом и в других местах на востоке Украины.
Вашингтон еще в прошлом году предупреждал Пекин о том, что поддержка России со стороны КНР приведет к серьезным последствиям в отношениях с ним, на что в китайском МИДе завили, что не приемлют угроз ни себе, ни российским партнерам.
В этом году предупреждения повторились, на что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет и дальше развивать сотрудничество с Пекином как с близким партнером.
Песков отмечал, что новые поставки оружия Украине не изменят динамику в зоне боевых действий, ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная, а дискуссии о возможности ударов по территории России назвал «оголтелым военным запалом».
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