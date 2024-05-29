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Военная операция на Украине ,  
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WP узнала, что Байден допускает отмену запрета на удары Киева по России

Сюжет
Военная операция на Украине
Администрация США рассматривает возможности разрешить атаковать своим оружием Россию. Также там рассматривают новые санкции против Китая, который технически поддерживает Москву в конфликте на Украине, отмечает газета
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

Власти США в рамках противодействия российскому продвижению на Украине рассматривают два сценария контрмер: добиться снятия запрета на обстрел территории России и наказать Китай за поставки ключевых технологий Москве, сообщила газета The Washington Post.

По данным обозревателя газеты, идеи в США по пересмотру запрета возникли после поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Киев. «То, что он услышал, обеспокоило его настолько, что он призвал коллег из администрации пересмотреть запрет на использование Украиной американской артиллерии и ракет малой дальности по территории России», — пишет он со ссылкой на американских чиновников.

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В конце апреля в Пекине Блинкен заявил Би-би-си, что Китай «подпитывает самую большую угрозу европейской безопасности» со времен распада Советского Союза, и указал, что Соединенные Штаты обдумывают новые санкции против китайских компаний и финансовых учреждений. Затем, уже на Украине, американский чиновник из первых рук узнал о недавних успехах России под Харьковом и в других местах на востоке Украины.

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Джо Байден и Си Цзиньпин (на экране)

Вашингтон еще в прошлом году предупреждал Пекин о том, что поддержка России со стороны КНР приведет к серьезным последствиям в отношениях с ним, на что в китайском МИДе завили, что не приемлют угроз ни себе, ни российским партнерам.

В этом году предупреждения повторились, на что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет и дальше развивать сотрудничество с Пекином как с близким партнером.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Песков отмечал, что новые поставки оружия Украине не изменят динамику в зоне боевых действий, ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная, а дискуссии о возможности ударов по территории России назвал «оголтелым военным запалом».

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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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