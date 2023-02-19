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В МИД Китая заявили о неприятии угроз от США в адрес Пекина и Москвы

Ван И: КНР никогда не примет угрозы и давление США в адрес России и Китая
Ранее Ван И говорил, что российско-китайские отношения «крепкие, как скала». После начала военной операции на Украине КНР не ввела в отношении Москвы санкции
Ван И
Ван И (Фото: Greg Baker / Getty Images)

Правительство Китая не примет попытки США угрожать российско-китайским отношениям. Об этом заявил заведующий канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, сообщает МИД КНР.

«Мы никогда не смиримся с указаниями США и даже с угрозами оказать давление на российско-китайские отношения», — говорится в заявлении Ван И (цитата по ТАСС).

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что руководство страны располагает данными о том, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России» для использования на Украине. Он указал, что в летальную категорию входит целый ряд вещей, «от боеприпасов до оружия». Вашингтон четко дал понять Пекину, что это создаст новые серьезные проблемы в отношении двух стран, добавил Блинкен.

18 февраля Блинкен встретился с Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности и «предупредил о последствиях, если Китай окажет материальную помощь России» для военной операции на Украине или поддержку в обходе санкций. США не раз предупреждали Китай о последствиях обхода ограничений, угрожая ввести такие меры против республики.

В ответ МИД Китая говорил, что страна не обходит запреты намеренно, а лишь поддерживает с Москвой нормальные торговые отношения. Пекин подчеркивал, что не является стороной конфликта на Украине.

После начала военной операции России на Украине Китай не стал вводить санкции против Москвы, осудив подобные шаги со стороны западных государств. Лидер КНР Си Цзиньпин выступал за скорейшее прекращение конфликта и подчеркивал, что его политическое разрешение — интерес всех европейских и азиатских стран.

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20 декабря постоянный представитель США в НАТО Джулианна Смит обвинила Россию и Китай в обмене набором стратегических инструментов. «Нет никаких сомнений, что КНР и Россия работают над тем, чтобы разделить трансатлантических партнеров», — подчеркнула Смит. Она отметила, что Китай своими действиями в евро-атлантическом регионе может создать «риски безопасности или уязвимости для всего альянса».

25 декабря экс-министр иностранных дел Китая, выступая на симпозиуме по международной дипломатии КНР, заявил, что китайско-российские отношения «тверды, как скала», и не подвержены «вмешательству и провокациям». При этом он уточнил, что сотрудничество Москвы и Пекина не нацелено на третью сторону.

30 декабря прошли переговоры по видеосвязи между президентом Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. На ней Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Москву. В своем новогоднем поздравлении российскому президенту лидер КНР сказал, что готов к тесному сотрудничеству и вести «обе страны к углублению всеобъемлющей стратегической координации и практического сотрудничества в различных областях».

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Мир Ландау
Ван И Китай Россия США
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