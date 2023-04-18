Politico узнало о подготовке США «беспрецедентных мер» против Китая
Администрация президента США Джо Байдена готовится объявить о «беспрецедентных» мерах по ограничению американских инвестиций в Китай, которые будут направлены на сдерживание технологического и военного развития Пекина. Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.
По их словам, о новых мерах власти США могут объявить уже в конце апреля. Среди возможных ограничений собеседники Politico называют:
- требование к американским компаниям уведомлять правительство о новых инвестициях в Китай;
- запрет технологическим компаниям на некоторые сделки с КНР в «критических секторах», включая закупку микрочипов.
Politico отмечает, что решение о новых ограничениях принимается на фоне «особенно деликатного момента» для администрации Байдена, которая пытается сгладить напряженность и поддерживать торговые связи с Пекином, поскольку обе экономики балансируют на грани рецессии.
«Мы хотим убедиться, что делаем это правильно <...>, консультируясь с союзниками и промышленностью, а затем переходя к обычным процедурам указа в соответствии с правилами», — цитирует издание слова высокопоставленного сотрудника администрации президента США.
Власти США последовательно вводят ограничения, которые призваны помешать Китаю развивать высокие технологии. Вашингтон уверен, что действия Пекина угрожают национальной безопасности США. В частности, в прошлом октябре США запретили экспорт определенных микросхем, применяемых для работы ИИ и суперкомпьютеров, без лицензии Минторга.
О разработке указа, который ограничит американские инвестиции в технологический сектор Китая, в начале марта сообщал Bloomberg. По данным агентства, ограничения должны были коснуться разработки передовых технологий, которые могут усилить военный и разведывательный потенциал Китая.
Китай в ответ на американские ограничения запретил своим предпринимателям вести экспортную и импортную деятельность с американскими производителями оружия Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense из-за поставок оружия Тайваню.
По мнению опрошенных FT экспертов, новые меры США могут отбросить китайские компании в «каменный век». Представитель консалтинговой фирмы Albright Stonebridge Пол Триоло указал, что ограничения затронут многие компании, так как «цунами перемен, вызванное новыми правилами, захлестнет отрасль полупроводников и смежные с ней».