Кремль заявил об «оголтелом запале» в дискуссиях НАТО по Украине и оружию

Преобладание в западных странах «военного запала» с планами разрешить Украине наносить удары по территории России приведет лишь к тому, что Москва будет стоять на своем и продолжит проведение военной операции, заявил Песков

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские власти намерены продолжать военную операцию на Украине даже на фоне доминирования в западных странах «оголтелого военного запала», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии телеканалу «Известия».

Так он прокомментировал возможное снятие запрета Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по территории России. Во вторник по прибытии на заседание министров обороны стран ЕС в Брюсселе, где они обсудят такую возможность, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам, что снятие ограничений — «национальные решения, а не решения на уровне НАТО» и разрешение таких ударов «не вовлечет НАТО в конфликт с Россией».

«Такой военный оголтелый запал западников начинает доминировать. Нам надо принимать меры, нам надо стоять на своем и продолжать специальную военную операцию», — сказал Песков.

Представитель Кремля назвал «абсолютно безответственными провокационными заявлениями» некоторые инициативы Запада и отнес к ним слова Столтенберга.

В беседе с журналистами Столтенберг добавил, что право Украины защищать себя включает и право наносить удары за пределы ее границ, в том числе «по военным целям на территории России». При этом он подчеркнул, что НАТО не будет отправлять войска на Украину и становиться «частью конфликта».

Ранее генсек НАТО призывал страны альянса готовиться к затяжному конфликту на Украине и «принять решения по усилению роли НАТО в лучшей координации многолетней поддержки, подготовки военных и долгосрочного финансирования, чтобы мы могли все это долго поддерживать».

Он заявил, что сейчас страны НАТО оказались «в более опасном мире», в том числе из-за действий России на Украине, в Грузии и Молдавии, и Североатлантический альянс должен отвечать на эти вызовы.

Он предлагал ранее снять ограничение на применение Украиной полученного от них вооружения, чтобы ВСУ могли наносить удары по российской территории, хотя и признавал, что это может привести к эскалации конфликта.

Параллельно в Североатлантическом альянсе идет обсуждение того, как можно защищать Украину непосредственно на ее территории. Польша, в частности, предложила расширить противовоздушную оборону Западной Украины с помощью зенитных комплексов НАТО. А Великобритания, Канада, Эстония и другие страны могут организовать доставку оружия и боеприпасов не только к границам Украины, но и дальше.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков еще в прошлом году предупреждал, что, если ВСУ получат оружие, с помощью которого будут возможны удары по России, это выведет конфликт «на новый качественный уровень, что, конечно, не будет иметь ничего хорошего с точки зрения глобальной общеевропейской безопасности».