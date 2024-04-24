Кремль оценил последствия помощи США Украине для ситуации на поле боя

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Новые поставки оружия Украине не изменят динамику в зоне боевых действий, ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Комментируя ожидания в Киеве и западных странах относительно изменений на поле боя в пользу Украины после одобрения сенатом США нового пакета помощи на $61 млрд, Песков напомнил об аналогичных заявлениях год назад. «Если вы помните, год назад все рассказывали о том, что они ждут, когда Россия потерпит поражение на поле боя. И каждый миллиард долларов, которые США отправляли на заказы в свой ВПК с тем, чтобы потом оружие отправить украинцам, все считали дни до полного поражения России», — сказал он.

Далее, по его словам, «все стали причитать о скором неизбежном крахе Украины», а после очередного транша США такая возможность исключалась. «То есть акценты очень серьезно мутировали, они изменились. Ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная. Но мы по-прежнему не устаем повторять, что все вот эти новые и новые партии оружия, которые уже наверняка готовы […], они не изменят динамику на фронте», — считает Песков.

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