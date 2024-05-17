Китай призвал США к «чему-то практическому» для урегулирования на Украине

МИД КНР призвал США прекратить «подливать масло в огонь» и приложить усилия для политического урегулирования конфликта на Украине. За его возникновение и обострение в ведомстве возложили ответственность на Вашингтон

Вашингтон должен прекратить «подливать масло в огонь» и «сделать что-то практическое для политического решения» конфликта на Украине, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«США со своим мышлением холодной войны несут неснимаемую ответственность за возникновение и обострение украинского кризиса», — сказал он (цитата по ТАСС). Ван Вэньбинь уточнил, что Вашингтон «ищет врагов и не стремится к миру» в этом вопросе.

Официальный представитель китайского МИДа призвал США «не переваливать вину на Китай и не пытаться вбить клин между ним и Европой». Он также отметил, что Пекин не является зачинщиком или стороной конфликта на Украине, всегда стоит «на стороне мира и диалога» и активно поддерживает создание «сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности».

Ранее Госдепартамент предупредил о введении санкций в отношении Китая в случае помощи российскому оборонно-промышленному комплексу. В ведомстве исключили возможность одновременного налаживания отношений Пекина с Европой и «подписание самой большой угрозы европейской безопасности за долгое время».

Заявлению США предшествовала встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Сзиньпина в Пекине. После переговоров лидеры двух стран приняли совместную декларацию о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии. В ходе пресс-конференции Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Москва считают политическое урегулирование на Украине «правильным путем». Он также назвал необходимым «уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран», Россия сочла эту позицию объективной.