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Военная операция на Украине ,  
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Китай призвал США к «чему-то практическому» для урегулирования на Украине

МИД КНР: США должны «сделать что-то практическое» для урегулирования на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
МИД КНР призвал США прекратить «подливать масло в огонь» и приложить усилия для политического урегулирования конфликта на Украине. За его возникновение и обострение в ведомстве возложили ответственность на Вашингтон

Вашингтон должен прекратить «подливать масло в огонь» и «сделать что-то практическое для политического решения» конфликта на Украине, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«США со своим мышлением холодной войны несут неснимаемую ответственность за возникновение и обострение украинского кризиса», — сказал он (цитата по ТАСС). Ван Вэньбинь уточнил, что Вашингтон «ищет врагов и не стремится к миру» в этом вопросе.

Официальный представитель китайского МИДа призвал США «не переваливать вину на Китай и не пытаться вбить клин между ним и Европой». Он также отметил, что Пекин не является зачинщиком или стороной конфликта на Украине, всегда стоит «на стороне мира и диалога» и активно поддерживает создание «сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности».

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Заявлению США предшествовала встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Сзиньпина в Пекине. После переговоров лидеры двух стран приняли совместную декларацию о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии. В ходе пресс-конференции Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Москва считают политическое урегулирование на Украине «правильным путем». Он также назвал необходимым «уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран», Россия сочла эту позицию объективной.

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Юлия Овчинникова
Китай США Украина Россия

Недвижимость

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