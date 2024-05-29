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Военная операция на Украине ,  
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WP узнала об отказе Китая от поставок оружия России после звонка Байдена

Сюжет
Военная операция на Украине
Китай был готов передать России вооружение, но отказался после звонка Джо Байдена Си Цзиньпину в марте 2022 года, пишет обозреватель WP. Москва и Пекин не раз отвергали заявления о том, что Китай оказывает России военную помощь
Джо Байден
Джо Байден (Фото: White House / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Китай вскоре после начала военных действий на Украине был готов поставить России оружие по просьбе президента Владимира Путина, но изменил планы после предупреждения от США, говорится в колонке обозревателя The Washington Post Дэвида Игнатиуса.

Игнатиус, ссылаясь на неназванных чиновников, пишет, что оружие «было готово к поставке», но председателю Китая Си Цзиньпину позвонил президент США Джо Байден и заявил об ответной реакции Вашингтона. По словам Игнатиуса, это вызвало «гневную реакцию» китайского лидера, тот поинтересовался, не угрожает ли ему Байден. С тех пор, говорится в колонке, Китай «воздерживается от прямых поставок».

Звонок, о котором идет речь, состоялся 18 марта 2022 года, беседа длилась почти два часа. При этом за несколько дней до него пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что Россия не запрашивала у Китая военную помощь для использования на Украине. Впоследствии российские власти неоднократно отвергали утверждения о том, что Москва получает помощь Пекина.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Согласно сообщению на сайте Белого дома, Байден в ходе разговора изложил Си Цзиньпину точку зрения Соединенных Штатов, их союзников и партнеров по военному конфликту России и Украины и предупредил о последствиях для Пекина в случае помощи Москве. В расшифровке на сайте китайского МИДа говорится, что «Китай выступает за мир и против войны», а приоритетом считает «продолжение диалога и переговоров, предотвращение жертв среди гражданского населения, предотвращение гуманитарного кризиса и скорейшее прекращение боевых действий».

В сообщении китайского министерства также была приведена поговорка «Кто привязал колокольчик к тигру, тот и должен его снять». Как передавал CNBC, власти использовали ее и раньше, имея в виду, что тот, кто создал проблему, должен решить ее. Под тигром Си подразумевал Путина, а «колокольчик привязало» НАТО, по мнению китайского лидера.

Власти Китая, так же как и российские, неоднократно отвергали обвинения в оказании военной помощи Москве. В апреле, в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена, официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь заявил: «Китай последовательно следует правилам, регулирующим экспорт товаров двойного назначения. <...> Китай не является ни создателем, ни стороной украинского кризиса и никогда не подливал масла в огонь».

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Си Цзиньпин Джо Байден Китай военная помощь Украина Военная операция на Украине
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