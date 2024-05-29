WP узнала об отказе Китая от поставок оружия России после звонка Байдена
Китай вскоре после начала военных действий на Украине был готов поставить России оружие по просьбе президента Владимира Путина, но изменил планы после предупреждения от США, говорится в колонке обозревателя The Washington Post Дэвида Игнатиуса.
Игнатиус, ссылаясь на неназванных чиновников, пишет, что оружие «было готово к поставке», но председателю Китая Си Цзиньпину позвонил президент США Джо Байден и заявил об ответной реакции Вашингтона. По словам Игнатиуса, это вызвало «гневную реакцию» китайского лидера, тот поинтересовался, не угрожает ли ему Байден. С тех пор, говорится в колонке, Китай «воздерживается от прямых поставок».
Звонок, о котором идет речь, состоялся 18 марта 2022 года, беседа длилась почти два часа. При этом за несколько дней до него пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что Россия не запрашивала у Китая военную помощь для использования на Украине. Впоследствии российские власти неоднократно отвергали утверждения о том, что Москва получает помощь Пекина.
Согласно сообщению на сайте Белого дома, Байден в ходе разговора изложил Си Цзиньпину точку зрения Соединенных Штатов, их союзников и партнеров по военному конфликту России и Украины и предупредил о последствиях для Пекина в случае помощи Москве. В расшифровке на сайте китайского МИДа говорится, что «Китай выступает за мир и против войны», а приоритетом считает «продолжение диалога и переговоров, предотвращение жертв среди гражданского населения, предотвращение гуманитарного кризиса и скорейшее прекращение боевых действий».
В сообщении китайского министерства также была приведена поговорка «Кто привязал колокольчик к тигру, тот и должен его снять». Как передавал CNBC, власти использовали ее и раньше, имея в виду, что тот, кто создал проблему, должен решить ее. Под тигром Си подразумевал Путина, а «колокольчик привязало» НАТО, по мнению китайского лидера.
Власти Китая, так же как и российские, неоднократно отвергали обвинения в оказании военной помощи Москве. В апреле, в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена, официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь заявил: «Китай последовательно следует правилам, регулирующим экспорт товаров двойного назначения. <...> Китай не является ни создателем, ни стороной украинского кризиса и никогда не подливал масла в огонь».
Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд
В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео
С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности
Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло
FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России
Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности
В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео
В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай
«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах
Безалкогольное вино: альтернатива или нет