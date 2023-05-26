МИД выразил протест США из-за слов Салливана о праве Киева бить по Крыму

Джейк Салливан (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

МИД России выразил решительный протест «старшим дипломатам» посольства США из-за заявления помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, «фактически одобрившего» удары Киева по российской территории, включая Крым. Также российское дипведомство упомянуло атаки в Белгородской области.

Заявления властей США о том, что Вашингтон не поощряет такие удары, российский МИД в сообщении назвал «лицемерными и лживыми», «учитывая прямые материальные доказательства» использования в этих атаках поставляемого Киеву американского оружия.

«С российской стороны акцентировано, что враждебные действия США, давно ставших стороной конфликта, ввергли российско-американские отношения в глубокий и опасный кризис, чреватый непредсказуемыми последствиями», — говорится в публикации на сайте МИДа.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Украина и западные страны, включая США, итоги голосования не признали. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма «закрыт».

Салливан в интервью CNN 21 мая сказал, что Вашингтон не устанавливал ограничений для ударов Украины по территориям в пределах ее международно признанных границ. «Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым — это Украина», — отметил он.

Постпред Крыма при президенте Георгий Мурадов, отвечая на эти слова, заявил, что США таким образом «одобрили развязывание ядерной войны».

США в числе других западных стран поддерживают Украину в этом конфликте и поставляют ей военную помощь. Москва осуждает поставки вооружений Киеву и считает, что таким образом другие страны становятся сторонами конфликта. При этом в Кремле говорили, что западное оружие не изменит исхода спецоперации.