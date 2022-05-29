Reuters узнал, что в ЕС не смогли договориться по нефтяному эмбарго
Правительства Евросоюза в преддверии саммита стран ЕС не смогли достичь соглашения по нефтяному эмбарго в отношении России. Об этом Reuters сообщил чиновник ЕС.
По его словам, обсуждаемые ЕС санкции предполагают запрет на поставки российской нефти по морю до конца года, но предусматривают исключение для нефти, поставляемой по российскому трубопроводу «Дружба». Собеседник агентства указал, что обсуждения продолжатся завтра.
По данным источников Bloomberg, именно Венгрия отказалась поддержать компромисс, несмотря на исключение для нефтепровода «Дружба». При этом представитель ЕС заявил агентству, что сделка с Будапештом «все еще возможна в ближайшие дни».
Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он следует от Самары до Мозыря (Гомельская область Белоруссии), после чего делится на две ветки — северную и южную. Первая идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, вторая — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии. Общая протяженность трубопроводов — 8900 км.
Источник ТАСС сообщил, что на саммите ЕС также будет обсуждаться вопрос легализации конфискации российских активов в юрисдикции Евросоюза.
Власти Евросоюза готовят шестой пакет санкций против России с мая. Ранее в него предполагалось включить полный запрет на импорт российской нефти в ЕС. Новые санкции должны быть согласованы всеми странами — членами союза, однако против нефтяного эмбарго выступили, в частности, Словакия и Венгрия, а последняя заблокировала рассмотрение вопроса о санкциях при голосовании 8 мая.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что его страна хотела бы, чтобы запрет не распространялся на импорт сырой нефти по трубопроводам. В венгерском МИДе также указывали, что 85% всего потребляемого в Венгрии газа и 65% нефти поставляются из России, что «невозможно заместить за одну ночь». По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, с предложением об эмбарго Брюссель перешел красную черту, а на перестройку энергетического сектора страны уйдут годы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможном отказе ЕС от российской нефти, предупреждал, что это решение «ударит по всем». По словам вице-премьера России Александра Новака, в случае введения запрета мировые цены на нефть могут подскочить до $300 за баррель. Если это произойдет, Россия расширит морские поставки, при том что страна уже начала перенаправлять потоки с запада на восток, на азиатские рынки, отметил он.