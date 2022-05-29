Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 69,44 (+5) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 66,4 (+4,35) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Футболист сборной России Бакаев объявил об уходе из «Спартака» Спорт, 20:16
Во Франции выявили 16 случаев заражения обезьяньей оспой Общество, 20:09
Reuters узнал, что в ЕС не смогли договориться по нефтяному эмбарго Политика, 20:03
Перес впервые выиграл Гран-при Монако «Формулы-1» Спорт, 20:00
Немецкий тренер решил уйти из «Динамо» после поражения в Кубке России Спорт, 19:58
Федун словами «цикл замкнулся» оценил победу «Спартака» в Кубке России Спорт, 19:49
Воевавшие за Украину иностранные волонтеры рассказали о проблемах Политика, 19:45
Форварда «Спартака» Соболева признали лучшим игроком финала Кубка России Спорт, 19:30
В Германии заявили, что единство ЕС по санкциям против России «рушится» Политика, 19:28
В новой концепции НАТО появится Китай и изменится отношение к России Политика, 19:20
«Спартак» победил «Динамо» и четвертый раз в истории выиграл Кубок России Спорт, 18:59
Гидрометцентр спрогнозировал потепление в Центральной России Общество, 18:46
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 18:40
Победителем «Джиро д'Италия» впервые стал австралийский велогонщик Спорт, 18:40
Война санкций ,  
0 

Reuters узнал, что в ЕС не смогли договориться по нефтяному эмбарго

По словам чиновника ЕС, обсуждаемые ЕС санкции предполагают запрет на поставки российской нефти по морю до конца года, но предусматривают исключение для нефти по трубопроводу «Дружба»
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Правительства Евросоюза в преддверии саммита стран ЕС не смогли достичь соглашения по нефтяному эмбарго в отношении России. Об этом Reuters сообщил чиновник ЕС.

По его словам, обсуждаемые ЕС санкции предполагают запрет на поставки российской нефти по морю до конца года, но предусматривают исключение для нефти, поставляемой по российскому трубопроводу «Дружба». Собеседник агентства указал, что обсуждения продолжатся завтра.

По данным источников Bloomberg, именно Венгрия отказалась поддержать компромисс, несмотря на исключение для нефтепровода «Дружба». При этом представитель ЕС заявил агентству, что сделка с Будапештом «все еще возможна в ближайшие дни».

Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он следует от Самары до Мозыря (Гомельская область Белоруссии), после чего делится на две ветки — северную и южную. Первая идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, вторая — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии. Общая протяженность трубопроводов — 8900 км.

Источник ТАСС сообщил, что на саммите ЕС также будет обсуждаться вопрос легализации конфискации российских активов в юрисдикции Евросоюза.

Bloomberg узнал о возможности исключения нефтепровода «Дружба» из санкций
Экономика
Фото:Tobias Schwarz / Reuters

Власти Евросоюза готовят шестой пакет санкций против России с мая. Ранее в него предполагалось включить полный запрет на импорт российской нефти в ЕС. Новые санкции должны быть согласованы всеми странами — членами союза, однако против нефтяного эмбарго выступили, в частности, Словакия и Венгрия, а последняя заблокировала рассмотрение вопроса о санкциях при голосовании 8 мая.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Justin Setterfield / Getty Images Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist
Исследования
Pro
Час спорта утром — залог креативности днем: ЗОЖ-секреты Ричарда Брэнсона
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Telegram все ближе к мечте о супераппе. Чего еще в нем не хватает бизнесу
Прогнозы
Pro
Фото: Anton Vaganov / Reuters Экономика РФ не рухнула после санкций. Как это объясняют зарубежные СМИ
Статьи
Pro
Фото: Kai Schwoerer / Getty Images Доллар по 180: зарубежные аналитики — о реальном курсе рубля
Статьи
Pro
Подключаем сайт к Госуслугам: 9 шагов от экспертов
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Как мы открыли юрлицо в Венгрии — опыт маркетплейса Flowwow
Кейсы

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что его страна хотела бы, чтобы запрет не распространялся на импорт сырой нефти по трубопроводам. В венгерском МИДе также указывали, что 85% всего потребляемого в Венгрии газа и 65% нефти поставляются из России, что «невозможно заместить за одну ночь». По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, с предложением об эмбарго Брюссель перешел красную черту, а на перестройку энергетического сектора страны уйдут годы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможном отказе ЕС от российской нефти, предупреждал, что это решение «ударит по всем». По словам вице-премьера России Александра Новака, в случае введения запрета мировые цены на нефть могут подскочить до $300 за баррель. Если это произойдет, Россия расширит морские поставки, при том что страна уже начала перенаправлять потоки с запада на восток, на азиатские рынки, отметил он.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
ЕС санкции нефть эмбарго
Материалы по теме
Трамп заявил об укреплении рубля из-за роста цен на нефть
Политика
Шри-Ланка заплатит $72,6 млн за 90 тыс. т нефти из России
Экономика
Азия впервые обогнала Европу по объемам закупки российской нефти
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter