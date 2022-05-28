В Херсонской области закрыли границу с подконтрольными Киеву регионами
Власти Херсонской области закрыли границу с подконтрольными Киеву регионами, сообщил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов «РИА Новости».
«Сейчас граница в целях безопасности закрыта. Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков», — сказал Стремоусов.
Он уточнил, что на данный момент жители могут проехать в Крым и находящуюся под контролем российских военных часть Запорожской области, откуда можно попасть в Донецкую и Луганскую народные республики.
По данным российского Минобороны на 27 мая, в Запорожской области российские военные контролируют южную и центральную части региона: города Энергодар, Васильевка, Мелитополь, Бердянск и другие населенные пункты. Херсонская область находится под полным контролем российских войск с 15 марта.
В конце апреля военно-гражданскую администрацию Херсонской области возглавил руководивший до 2012 года Херсоном Владимир Сальдо. Пророссийская власть установлена и в подконтрольной части Запорожской области.
Власти объявили об установлении в Херсонской области бивалютной зоны и обещали сделать русский язык государственным.
В середине мая замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Стремоусов заявил, что власти собираются обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой присоединить область к стране. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ сказал, что вопрос о включении региона в состав России должны решать его жители с участием юристов. Позже Стремоусов отметил, что область взяла курс на объединение с Россией и уже не вернется под контроль Киева и не будет «колонией западных партнеров, которые довели Украину до полной деградации». Херсонская область имеет большие перспективы и займет достойное место в «российской семье», заявил в середине мая вице-премьер Марат Хуснуллин.
Путин упростил получение российского гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей.