Матвиенко заявила о поддержке любого решения о статусе Херсонской области
Решение о статусе Херсонской области должны принимать только ее жители, Россия при любом исходе его поддержит. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Такое решение (о статусе Херсонской области.— РБК) могут принять только сами жители Херсонской области. Какое они примут решение, когда — это их право. Какая будет власть, какая будет структура власти, как они дальше видят свою судьбу, они должны будут определить сами, никто не форсирует, никто на них не давит. Это будет их воля, их решение. Какая это будет воля, мы с ней согласимся», — сказала она (цитата по ТАСС).
По словам спикера Совфеда, сегодня Херсонская область уже может принимать решения «без оглядки на киевские власти и нацистские батальоны». «Хочется херсонцам сказать огромное спасибо за то, что, несмотря на тяжелые условия, они сумели оперативно определиться с властью, успешно провели посевную, работают предприятия, учреждения», — подчеркнула Матвиенко.
О намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой присоединить Херсонскую область к России 11 мая заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. Он пояснил, что мировое сообщество не признало референдум 2014 года о вхождении Крыма в состав России. «Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта», — добавил он.
При этом в начале мая он утверждал, что регион намерен «жить в составе Российской Федерации»: «Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей».
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что вопрос о включении Херсонской области в состав России должны решить жители региона. При этом вопрос должен быть «четко и тщательно выверен юристами и правовиками», добавлял он.
Российские военные взяли Херсон 2 марта, 15 марта был установлен контроль над всей территорией области. Позднее там и на юге Запорожской области были созданы военно-гражданские администрации. С 1 мая в Херсонской области идет переход на использование рубля. В регионе запустили вещание российских телеканалов.