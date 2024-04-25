Минобороны Литвы допустило высылку украинцев призывного возраста

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Литва пообещала последовать примеру Польши в отношении украинских мужчин призывного возраста — вероятнее всего, их начнут высылать из страны на родину, заявил глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас. Его слова приводит газета Kauno diena.

«Позиция МВД будет нужна, но я думаю, что решение [о высылке украинцев] правильное. Подождем, может, [польские власти] предложат вариант, который подойдет и для Литвы», — сказал Кащюнас.

Он отметил, что Украине «катастрофически не хватает мобилизационного резерва — уехавших граждан призывного возраста». Кащюнас добавил, что такая ситуация несправедлива по отношению к тем украинцам, которые воюют в зоне конфликта.

Министр уточнил, что в Литве осталось немного украинцев призывного возраста. «Какая-то часть людей есть, но она не большая», — заключил он.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава готова помочь Киеву в поиске военнообязанных украинцев на своей территории. Форма поддержки в этом вопросе будет зависеть от украинской стороны. Комментируя решение МИД Украины о запрете оказывать консульские услуги военнообязанным в одном из паспортных центров Варшавы, Косиняк-Камыш отметил, что Киев делает все для обеспечения фронта солдатами.

С 23 апреля украинский МИД запретил находящимся за границей военнообязанным гражданам страны большую часть консульских услуг. Теперь украинцы в возрасте от 18 до 60 лет смогут лишь оформлять документы для возвращения на родину.