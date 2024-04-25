В Польше заявили о готовности помочь Украине в выдаче военнообязанных

Польша готова помогать Киеву в поиске военнообязанных украинцев на своей территории, заявил глава министерства обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в интервью телеканалу Polsat News.

«Польша давно предложила украинской стороне помочь в выявлении тех, кто находится на военной службе и должен отправиться в Украину», — заявил Косиняк-Камыш.

Форма поддержки в этом вопросе будет зависеть от украинской стороны, добавил он.

Комментируя решение МИД Украины о запрете оказывать консульские услуги военнообязанным в одном из паспортных центров Варшавы, Косиняк-Камыш заявил, что Киев делает все для обеспечения фронта солдатами. Потребности в этом огромны, подчеркнул он.

В конце апреля представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что страну ежедневно пытаются покинуть до 10 уклонистов. По его словам, чаще всего военнообязанные пытаются переехать в Молдавию и Румынию.

С 23 апреля украинский МИД запретил находящимся за границей военнообязанным гражданам страны большую часть консульских услуг. Теперь украинцы в возрасте от 18 до 60 лет смогут лишь оформлять документы для возвращения на родину.

Меру ввели «в целях недопущения избегания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса военного учета территориальными центрами комплектования и социальной поддержки и наличия военно-учетных документов». Новые правила будут действовать до получения дополнительных разъяснений о положениях закона об ужесточении мобилизации, который президент Владимир Зеленский подписал 16 апреля.