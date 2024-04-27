NYT узнала о давлении США на Украину для ужесточения мобилизации

Чиновники США оказывали давление не только на конгресс, добиваясь одобрения помощи Киеву, но и на правительство Украины для ужесточения мобилизации, пишет NYT. Эти проблемы сочли одинаково важными для «перелома» на фронте

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Официальные лица США оказывали давление не только на законодателей в конгрессе по поводу увеличения военной помощи Киеву, но и на правительство Украины в целях решения проблемы с призывом, пишет издание The New York Times (NYT).

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе своего визита в Киев на этой неделе заявил, что мобилизационные усилия Украины одинаково важны для стабилизации фронта и перелома хода боевых действий, как и наращивание поставок вооружений. «Украина должна убедиться, что у нее есть люди, необходимые для борьбы», — приводит его слова NYT.

Издание, ссылаясь на слова командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, пишет, что на некоторых направлениях численность российской армии превосходит украинскую более чем в семь раз.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации, которая действует с 2022 года. В частности, документ обязует всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет всегда иметь при себе военный билет, а военнообязанных обновить данные в военкоматах в течение 60 дней. Из окончательной версии законопроекта убрали пункты о демобилизации солдат, срок службы которых составил уже 36 месяцев.

Позднее был введен временный запрет на оказание консульских услуг за рубежом украинским мужчинам призывного возраста. По данным NYT, эта мера в конечном итоге может «посеять разногласия между украинцами дома и за границей, не оказав реального влияния» на увеличение численности армии. В настоящее время около 860 тыс. мужчин из Украины проживают в ЕС, отмечает издание.

Ранее Киев снизил с 27 до 25 лет предельный призывной возраст, ввел электронный кабинет призывника и отменил категорию «ограниченно годен к службе».