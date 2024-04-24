300 украинцев заблокировали паспортный сервис в Варшаве

300 украинцев заблокировали сервис госпредприятия «Документ» в Варшаве и требуют выдать им паспорта. С 23 апреля украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, не могут получать консульские услуги

Фото: pasport.org.ua

Около 300 украинцев безуспешно пытались в течение 23 апреля забрать свои новые украинские паспорта в одном из паспортных пунктов в Варшаве, сообщило польское радио RMF24. Несмотря на то что ранее они получили уведомления о том, что документы готовы, их выдача была приостановлена.

По данным украинского издания «Страна», речь идет о паспортном сервисе украинского госпредприятия «Документ» в Варшаве.

RMF24 передает, что чиновники приводили различные причины приостановки работ — от технического сбоя системы до ссылки на решение властей Украины. В окошке паспортного пункта можно было получить только справку, разрешающую пересечь границу.

RMF24 выяснило, что у польской полиции нет четких указаний о том, как поступать с украинцами, у которых истек срок действия паспорта. Представитель пограничной службы сообщил радио, что выявление лица с недействительным паспортом не означает, что его немедленно депортируют, но в отношении такого лица может быть проведена проверка. Немедленное решение о депортации может быть принято только в том случае, если лицо представляет угрозу для Польши, передает RMF24.

Украинский центр обслуживания граждан «Паспортный сервис» у себя в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России) сообщил, что по техническим причинам выпуск готовых документов в зарубежных подразделениях паспортного сервиса ГП «Документ» приостановлен.

Подача анкеты на получение паспортных документов при этом осуществляется в обычном режиме.

С 23 апреля введен временный запрет на предоставление консульских услуг украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей. Они смогут оформить только документы для возвращения в страну.

Такие меры ввели «в целях недопущения избегания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса военного учета территориальными центрами комплектования и социальной поддержки и наличия военно-учетных документов».

Изменения будут действовать до получения дополнительных разъяснений о положениях закона об ужесточении мобилизации. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий документ 16 апреля, но закон вступит в силу только в мае.

Украинский Forbes обращал внимание, что в законе есть противоречивые нормы. К примеру, у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, должны быть действительные и обновленные военно-учетные документы для получения нового загранпаспорта. При этом обновить данные можно с помощью электронной почты, телефона или электронного кабинета, поэтому возвращаться на Украину для этого необязательно.

Из финальной версии закона об ужесточении мобилизации также убрали норму, по которой для уклоняющихся от мобилизации вводятся ограничения на распоряжение денежными средствами.