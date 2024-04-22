Зеленский объяснил снижение возраста мобилизации на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил снижение возраста мобилизации тем, что молодежь разбирается в технологиях, а это необходимо для ведения современного конфликта. Об этом лидер страны заявил в интервью французскому блогеру Хьюго Трэверсу.
По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужны в том числе и операторы дронов (включая морские), специалисты по киберзащите.
В начале апреля Зеленский подписал указ о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Согласно новым изменениям, во время военного положения нельзя мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу. Закон был принят Верховной радой еще в конце мая 2023 года, но украинский президент долгое время его не подписывал.
Закон также отменил категорию ограниченно годных. Теперь на Украине будет только две: «годен» или «не годен» к военной службе. Те, кто являются «ограниченно годными», должны теперь в течение девяти месяцев пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию.
Украинские власти неоднократно говорили о необходимости увеличения набора в армию. В середине декабря Зеленский упомянул, что военное командование страны предложило дополнительно мобилизовать 500 тыс. человек. По его подсчетам, призыв такого количества людей потребует 500 млрд грн (около $12,6 млрд). По словам Зеленского, также необходимо понимать, откуда будут направлены средства.
В конце февраля президент страны подписал указ о демобилизации срочников, которых призвали осенью 2021 года, но не уволили со службы из-за начала конфликта. В марте Financial Times сообщила со ссылкой на Минобороны Украины, что новая мобилизация должна позволить 330 тыс. военнослужащих, которые измотаны боевыми действиями, вернуться домой.
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