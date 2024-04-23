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Военная операция на Украине ,  
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Украинцам призывного возраста запретили консульские услуги за рубежом

МИД Украины запретил консульские услуги мужчинам призывного возраста за рубежом
Сюжет
Военная операция на Украине
С 23 апреля украинские мужчины призывного возраста, которые находятся за границей, смогут лишь оформлять документы для возвращения в страну. Остальные консульские услуги временно запрещены

Заграничные дипломатические учреждения Украины с 23 апреля временно перестанут оказывать консульские услуги украинским мужчинам призывного возраста, которые находятся за рубежом. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на письмо первого заместителя главы МИДа страны Андрея Сибиги.

Меру для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ввели «в целях недопущения избегания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса военного учета территориальными центрами комплектования и социальной поддержки и наличия военно-учетных документов».

По данным издания, со вторника украинцы, которых коснулся запрет, смогут только  оформить в консульствах документы для возвращения в страну.

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Фото:Roman Pilipey / Getty Images

Распоряжение будет действовать до получения дополнительных разъяснений о положениях закона об ужесточении мобилизации. Президент Владимир Зеленский подписал его 16 апреля, закон вступит в силу в мае.

В законе есть несколько противоречивых норм, обращал внимание украинский Forbes. В частности, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, нужно иметь действительные и обновленные военно-учетные документы для получения нового загранпаспорта. Обновить данные можно сделать с помощью электронной почты, телефона или электронного кабинета, возвращаться на Украину для этого не обязательно.

Тем, кто находится в стране и не явились по требованию в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата), могут временно ограничить право управлять автотранспортом. Из финальной версии документа убрали норму, по которой для уклоняющихся от мобилизации могли ввести ограничения на распоряжение денежными средствами.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
МИД Украины консульство Призывной возраст мобилизация
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