Сектор Газа спустя полгода войны Израиля и ХАМАС. Инфографика

7 апреля исполняется шесть месяцев с начала военного конфликта между Израилем и ХАМАС. Как складывается ситуация на поле боя и как война повлияла на гуманитарную ситуацию в эксклаве — в инфографике РБК

Шесть месяцев назад, 7 октября 2023 года, радикальная палестинская группировка ХАМАС напала на приграничные с сектором Газа регионы Израиля, одновременно нанося массированные ракетные удары по другим частям еврейского государства. Атака стала неожиданностью для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), на вытеснение палестинских боевиков из южных населенных пунктов понадобилось около суток.

В результате нападения с израильской стороны погибли почти 1,2 тыс. человек. Особенно большое число жертв было в Реиме, где во время атаки ХАМАС проходил музыкальный фестиваль «Нова». Боевики также взяли свыше 240 человек в плен. Часть из них была освобождена в ходе обмена в ноябре, часть — вызволена израильскими военными. Сейчас в плену продолжают находиться около ста заложников, 36 за прошедшее время погибли.

27 октября 2023 года ЦАХАЛ приступила к наземной операции в секторе Газа. По состоянию на 7 апреля израильская армия зачистила участки в северной и центральной частях палестинского эксклава, а также провела несколько рейдов на юге. Израильские власти заявляют, что им удалось ликвидировать порядка 13 тыс. боевиков ХАМАС. Между тем Министерство здравоохранения сектора Газа сообщает, что в ходе боевых действий погибли свыше 33 тыс. палестинцев, ранены почти 76 тыс. Потери среди военнослужащих ЦАХАЛ с начала наземной операции составили 256 человек. Еще свыше 1,5 тыс. военных получили ранения.

Заключительной фазой военной операции, как ожидается, станет наступление на населенный пункт Рафах, расположенный в секторе Газа на границе с Египтом. Оно было анонсировано израильским правительством еще в начале февраля, но так и не было начато из-за нахождения в городе порядка 1,5 млн палестинцев, эвакуировавшихся из других частей сектора. Давление на власти Израиля оказывает в том числе правительство США, которое требует принять меры по защите гражданского населения в городе.

В конфликт вступили проиранские группировки. С 8 октября ливанская шиитская «Хезболла» практически ежедневно наносит ракетные удары по территории Израиля. Йеменская «Ансар Аллах» (также известная как хуситы) регулярно атакует корабли, следующие по Красному морю, при помощи беспилотников и ракет.

На фоне обострения ситуации в регионе атакам подвергались и военные объекты ключевого союзника Израиля — США. 28 января проиранская группировка «Исламское сопротивление в Ираке» при помощи беспилотника атаковала военную авиабазу США Tower 22 в Иордании, погибли трое военных.

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов Организации Объединенных Наций (ООН), в секторе Газа разрушены до 80% коммерческих построек, а 75% от 2,3-миллионного населения эксклава были вынуждены покинуть свои дома.

Антисанитарные условия привели к вспышкам заболеваемости среди палестинского населения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала порядка 580 тыс. случаев острых респираторных инфекций и 310 тыс. случаев острой диареи. При этом в регионе функционирует лишь треть от прежде работавших больниц и полевых госпиталей.

Кроме того, в секторе Газа и особенно в его северной части наблюдается серьезная нехватка продовольствия. Доклад Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (ИКФ), подготовленный при поддержке ООН, прогнозирует, что в период до 15 июля все население палестинского эксклава столкнется с голодом. При этом почти половина жителей сектора Газа — 1,1 млн человек — могут столкнуться с «катастрофической» нехваткой продовольствия, характеризующейся крайней нищетой и голодными смертями, предупреждают эксперты.

Гуманитарная помощь жителям сектора Газа поставляется через КПП «Рафах» и «Керем-Шалом» на границе с Египтом, а также по морскому коридору из Кипра. 5 апреля правительство Израиля объявило об открытии еще одного КПП на севере сектора Газа — «Эрез» — и задействовании в поставках гуманитарных грузов порта Ашдод. Ящики с продовольствием, лекарствами и товарами первой необходимости также сбрасывают с воздуха, однако в некоторых случаях парашюты не раскрываются, что приводит к ранениям и смертям среди мирного населения.

По состоянию на 5 апреля Израиль поставил свыше 388 тыс. т гуманитарной помощи в эксклав. Поставками продовольствия и предметов первой необходимости также занимаются другие государства региона — Турция, Египет, ОАЭ, Иордания. В эти усилия вовлечены и крупные международные организации — сотрудников одной из них — Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) — израильские власти обвиняют в причастности к атаке ХАМАС 7 октября.

1 апреля израильские военные по ошибки нанесли удары по гуманитарному конвою организации World Central Kitchen (WCK), базирующейся в Вашингтоне и основанной знаменитым шеф-поваром Хосе Андресом. В результате погибли семеро сотрудников благотворительной организации. WCK объявила о приостановке своей работы. Израильский координатор правительственной деятельности на территории сектора (COGAT) сообщал, что на организацию приходилось до 60% гуманитарной помощи, поставляемой НПО.